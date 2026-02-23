Какие комнатные растения «выживают» мужчин из дома

Многие для создания уюта в доме заводят комнатные растения. Однако некоторые цветы могут поглощать мужскую энергию и практически выгонять мужчин из дома. Какие это растения и что можно сделать, чтобы нейтрализовать их негативный эффект, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

По ее словам, многие держат дома бамбук, чтобы привлекать в жилище деньги. Однако у этого растения есть и негативный эффект.

— Если мужчина одинок, у него нет пары, то нельзя ставить дома одно бамбуковое дерево. В противном случае одиночество усилится, — предупредила экстрасенс.

Еще одно популярное растение для домашнего содержания — кактусы, ведь они в большинстве своем неприхотливы в уходе. Но и к ним стоит относиться с осторожностью, предостерегла эксперт:

— Кактусы провоцируют и усиливают одиночество. Они негативно влияют на личную жизнь, сексуальную активность мужчины и взаимоотношения с противоположным полом.

Эффектом «мужегона», то есть вытеснения мужской энергии и провоцирования ссор, обладают вьющиеся растения. Если и держать их в доме, то только парами. Чтобы устроить свою личную жизнь, вьюны нужно переплести друг между другом — это поможет и мужчинам, и женщинам, заверила экстрасенс.

— Кроме того, одиночество могут спровоцировать и домашние животные, если это кастрированные животные мужского пола, — добавила собеседница «ВМ».

Если же ваше увлечение кактусами очень сильное и не хочется от них избавляться, то необходимо поставить дома алоэ, посоветовала Миронова:

— Это поможет улучшить энергию дома. Алоэ не только обладает лечебными свойствами и очистительной энергетикой, но и нейтрализует любые негативные заряды. Алоэ, который к тому же красиво разрастается, положительно влияет на энергию помещения и гармонизирует семейную жизнь.

А тем, кто хочет создать семью, стоит завести дома фиалку, порекомендовала экстрасенс.

Комнатные растения могут радовать глаз своей красотой и зеленью круглый год, в том числе и холодной зимой. Но за многими нужен особый уход, который не всегда удается обеспечивать. Как выбрать неприхотливое растение, которое будет долго вас радовать, узнала «Вечерняя Москва».