Пять причин застоявшегося воздуха в квартире

Вы приходите в гости к знакомым, а там чисто, убрано, даже пыли нет. Но нос улавливает что-то неуловимое. Тот самый запах старости. Затхлый, тяжеловатый, от которого хочется открыть форточку. Хозяева, скорее всего, его не чувствуют — привыкли. А гости вежливо молчат. Давайте разберем пять причин, о которых обычно не говорят вслух.

Первое и самое главное — застоявшийся воздух. Многие боятся сквозняков как огня. Открывают окно на минутку, закрывают дверь в комнату и думают, что проветрили. На самом деле, чтобы воздух реально обновился, нужен сквозняк на 5 — 10 минут, и желательно каждый день. Зимой, летом, в дождь — неважно. Если воздух не движется, он начинает пахнуть подвалом, даже если вокруг евроремонт. Кстати, сушка белья в комнате только усугубляет ситуацию. Мокрые простыни дают влажный, застойный запах. Сушите на балконе или в ванной с включенной вытяжкой.

Вторая причина — старый текстиль. Подушки, одеяла, шторы, которые не видели стиральной машинки годами. Внешне они могут выглядеть прилично, но внутри волокон накопилось все: пыль, пот, частички кожи, запахи еды. Это как старая губка для посуды — вроде целая, а воняет уже через неделю. Решение жестокое, но эффективное: выбросить то, что не стиралось три года. Остальное стирать каждые полгода.

Третье — старые ковры и мягкая мебель. Ковру 20 лет? Поздравляю, это музей запахов вашей семьи. Сколько раз его ни чисти, в глубине ворса все равно живет прошлое. То же с диванами. Они впитывают пот, пролитый чай, шерсть животных и лекарства. Помогает только химчистка хотя бы раз в год, а лучше замена покрытия на что-то современное.

Четвертое — обувь у входа. Кажется, мелочь. Но если вы годами храните в прихожей гору тапок, ботинок и сапог без коробок, они пахнут всем, по чему ходили. Грязь, пот, уличная пыль — это букет, который встречает вас и ваших гостей у двери. Оставьте пару-тройку сезонных вариантов, остальное — в закрытые коробки или на выброс.

И пятое — старая бумага и лекарства. Газеты, тетради, письма, которые хранятся «на всякий случай», со временем начинают пахнуть пылью и сыростью. А аптечка с открытыми пузырьками, мазями и бальзамами создает тот самый аптечный дух, который намертво въедается в квартиру. Все препараты — в закрытый шкаф, бумагу — перебрать и оставить только важное.