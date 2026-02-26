Идеальные соседи по дивану: какие кошки готовы обниматься часами

Кошки живут рядом с человеком тысячелетиями, но до сих пор за ними тянется шлейф стереотипов. Мол, они гуляют сами по себе, не привязываются к хозяевам и вообще существуют параллельно. На самом деле все зависит от породы и конкретного характера. Некоторые кошки готовы сутками сидеть на руках, мурлыкать и заглядывать в глаза. Рассказываем о породах, которые считаются самыми добрыми и ласковыми в мире.

Мейн-кун. Это настоящие гиганты с мягким сердцем. Несмотря на внушительные размеры и серьезный вид, они невероятно дружелюбны. Любят всех членов семьи, обожают обниматься и совершенно не агрессивны. С ними спокойно даже маленьким детям, отмечает «Женский журнал Клео».

Рэгдолл. Название говорит само за себя. В переводе с английского это «тряпичная кукла». И действительно, когда берешь такую кошку на руки, она полностью расслабляется, обмякает и доверяется человеку. Рэгдоллы очень терпеливые, нежные и просто созданы для того, чтобы их тискали.

Бирманские кошки с голубыми глазами и пушистой шерстью привязаны к людям, ходят за хозяином хвостиком и всегда готовы подарить свою любовь. Если вам нужна тень, которая будет мурлыкать, выбирайте бирманца.

Многие боятся сиамских кошек, наслышавшись об их сложном характере. Но на самом деле это одни из самых преданных кошек. Они буквально прикипают к своему человеку, требуют постоянного общения, очень умны и разговорчивы. Просто им нужно уделять время.

Бурманская кошка, или бурмы, как их ласково называют, это короткошерстные создания с золотыми глазами и невероятно дружелюбным нравом. Они готовы часами сидеть у вас на коленях, мурлыкать и принимать ответные ласки. Отлично подходят для семей, где кто-то постоянно находится дома.

Абиссинцы — это вечный двигатель. Абиссинские кошки активны, любопытны, игривы, но при этом очень добры. Им важно участвовать в жизни хозяина, следить за всем, что происходит, и получать свою долю внимания.

Ориентальная кошка считается близким родственником сиамцев, но с еще более выразительными ушами и длинной шерстью. Они так же умны и преданы, но при этом чуть более независимы. Хотя без общения с человеком тоже скучают.

Конечно, выбор питомца — дело индивидуальное. У каждой кошки свой характер, и даже внутри одной породы попадаются буки и молчуны. Но если вам нужен гарантированно нежный, ласковый друг, который будет радовать вас мурлыканьем и теплом, присмотритесь к этим породам. С ними дом становится уютнее, а жизнь спокойнее.