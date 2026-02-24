Как получить богатый урожай гороха

Горох на грядке вроде бы посадить проще простого. Кинул в землю семечки, полил иногда, и через месяц можно лакомиться сладкими стручками. Но есть все не так просто, чаще всего стручки получаются жиденькими и червивыми. Избежать этого помогут несколько простых советов.

© РИА Новости

Начнем с семян. Многие дачники любят замачивать горох перед посадкой, чтобы быстрее взошел. Но выяснилось, что пророщенные горошины часто гниют в земле, особенно если весна холодная и дождливая. Лучше сажать сухим, либо замочить совсем ненадолго, часов на десять, не больше, отмечает канал «Идеальный огород».

С землей тоже важно не переборщить. Горох любит плодородную почву, но свежий навоз ему противопоказан. От него ботва прет как бешеная, а стручки завязываются плохо. Лучше внести органику под предшественников, а горох сажать туда, где год назад росла капуста или огурцы. Если земля совсем бедная, осенью можно добавить фосфорные удобрения. А вот азотом увлекаться не стоит.

Сажать горох нужно в сырую землю. Расстояние между бороздками должны быть примерно 3-4 см, а между рядами — 35 см. Горох культура холодостойкая, всходит уже при семи градусах тепла, и кратковременные заморозки до минус пяти ему не страшны.

Опоры — это святое. Если сорт высокорослый, без шпалеры урожай будет в три раза меньше. Стебли полегают, горох лежит на земле, гниет, его едят слизни. Можно проще: вбейте по краям грядки колышки и натяните веревку в несколько рядов. Горох сам цепляется усиками и ползет вверх. Можно поставить сетку, тогда сажайте с двух сторон, чтобы было удобно собирать.

Еще следует прищипывать верхушки у высокорослых сортов. Как только появляется шестой лист, а это примерно 20-30 см, отщипните макушку. Тогда растение начинает ветвиться, выбрасывает боковые побеги, и стручков завязывается гораздо больше. Правда, созревают они чуть позже, но это того стоит.

Теперь про сбор. Горох зреет быстро, и тянуть нельзя. Как только стручки налились, стали ярко-зелеными и сладкими, их надо срывать. Первыми поспевают нижние. Если передержать, они перезреют, станут жесткими и мучнистыми, да и верхние стручки будут зреть медленнее. Так что каждый день проверяйте грядку и обрывайте готовое.

И отдельно про вредителей. На участке может завестись нематода, мелкие червячки, которые выедают горошины изнутри. От них помогает обычный молотый жгучий перец. Рассыпьте его по бороздкам перед посадкой. А от птиц, которые любят выдергивать молодые ростки, спасайтесь укрывным материалом.

И последнее. Когда собрали весь горох, не выдергивайте кусты с корнем. Срежьте ботву, а корни пусть остаются в земле. На них живут бактерии, которые накапливают азот. Перегнивая за зиму, они обогатят почву. Это лучшее удобрение для следующих культур. Так что горох не только кормит нас, но и землю лечит.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как приготовить горох всего за полчаса. Сначала необходимо купить правильный горох, а затем применить одну маленькую хитрость.