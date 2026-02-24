Специалисты ответили, какая земля не подходит для рассады

Землю с огорода не стоит использовать для рассады, потому что это может привести к замедлению роста. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

© РИА Новости

«Огородная почва кажется логичным и экономичным решением. Однако в условиях ограниченного объема стаканчика или кассеты она работает иначе, чем в открытом грунте. Такая почва, как правило, тяжелая по механическому составу, быстро уплотняется и теряет воздухопроницаемость. Это приводит к кислородному голоданию корней и замедлению роста», — заявили эксперты.

Представители сети отметили, что огородная земля нередко содержит семена сорняков, споры грибковых заболеваний (включая возбудителей черной ножки), личинки насекомых и условно-патогенную микрофлору. По их словам, в ограниченном объеме и при регулярном поливе патогены развиваются особенно активно.

«Если используется самостоятельно заготовленная почва, ее необходимо предварительно обеззаразить. За 10–14 дней до посева рекомендуется пролить грунт биофунгицидом, например препаратом на основе сенной палочки ("Фитоспорин"), чтобы снизить риск грибковых инфекций», — посоветовали специалисты.

Эксперты рекомендовали использовать специальный грунт для рассады, поскольку он обеспечивает равномерное развитие растений и формирует основу будущего урожая.

Специалисты обратили внимание, что маркировка «универсальный грунт» не гарантирует, что смесь подходит именно для рассады. По их словам, универсальные субстраты чаще рассчитаны на взрослые растения и могут быть более плотными и насыщенными питательными веществами.

«Для рассады важны три параметра: легкость, воздухопроницаемость и сбалансированное питание. Оптимальный состав качественного рассадного грунта включает верховой кислый торф (обеспечивает рыхлость и влагоемкость), низинный торф (источник органического питания), разрыхлитель — перлит или крупнозернистый песок, а также стартовый комплекс минеральных удобрений. Именно этот набор компонентов должен быть указан на упаковке», — объяснили они.

Специалисты добавили, что отсутствие разрыхлителей или наличие большого количества почвенной земли в составе — повод насторожиться.

Они также заявили, что кислотность является ключевым показателем при выборе грунта. Для большинства овощных культур — томатов, перцев, баклажанов, огурцов и кабачков — оптимальна нейтральная или слабокислая среда с pH 6,0–6,5. Как утверждают эксперты, отклонение от этих значений приводит к ухудшению усвоения питательных веществ, даже если они присутствуют в грунте. Они подчеркнули, что надежные производители всегда указывают уровень кислотности на упаковке.

Специалисты также призвали обращать внимание на структуру грунта.

«Качественный грунт должен быть волокнистым, рассыпчатым и однородным. Пылевидная структура свидетельствует о чрезмерном измельчении или пересушивании субстрата, что ухудшает воздухообмен», — заявили они.

Эксперты посоветовали проверить грунт, увлажнив небольшое количество и сжав в ладони.