Как разные взгляды на быт могут повлиять на отношения и что с этим делать?

Психологи утверждают, что для успешных отношений у пары должны быть схожие базовые представления о браке, деньгах, работе, детях и порядке в доме. Причем эти взгляды не обязательно должны быть "правильными", они просто должны совпадать.

© Just Talks

Иногда один из партнеров может предъявлять слишком высокие требования к чистоте: "Мне нужно всего два раза в день протирать пол, чтобы чашки на полке и ручки вешалок в шкафу смотрели в одну сторону, и чтобы обувь в прихожей стояла ровно". Может ли это быть расстройством? В принципе, да, это могут быть навязчивые мысли, которые невозможно предотвратить силой воли, или же это может быть навязчивое поведение и ритуалы, которые человек использует для снятия тревоги. Но важно помнить следующее: вы не должны подчиняться чужим неврозам, даже если речь идет о любимом человеке.

Однако, если дело не в расстройстве, а в том, что один из партнеров действительно не знает, как поддерживать даже минимальную чистоту? Попробуйте определить, какой тип хаоса царит в вашем доме: это может быть не просто бардак, а, так называемый, "творческий беспорядок". Есть несколько способов отличить одно от другого:

Творческий беспорядок не пахнет. Когда в воздухе витает запах пыли, протухшей пищи, гнили и грязной одежды - ваш дом в беде. Нет, серьезно, если дело заходит так далеко, это действительно плохо. Все, что может гнить, не следует смешивать с другими видами мусора. Другими словами, стопка книг на полу и груда одежды на стуле – это временная трудность, но будет очень плохо, если на столе среди бумаг лежит засохший бутерброд, а под кроватью валяются носки вместе с огрызком яблока. Возможно, ваш партнер в депрессии и нуждается в помощи, а не просто в волшебном пинке в сторону пылесоса. Стоит проконсультироваться с психотерапевтом – поверьте, это веский повод. Помимо депрессии, это заболевание также может значить наличие синдрома дефицита внимания, патологического накопительства и других серьезных заболеваний, которые могут быть диагностированы только специалистами.

Но если все здоровы, то следующим шагом будет осознание того, что проблема чистоты должна быть решена. Проблема эта может быть в том, что “организаторы хаоса” искренне его не замечают. Им не мешают горы вещей и переполненные мусорные баки. Они не видят особой разницы до и после уборки, а это значит, что они не видят в ней никакого смысла.

Вам придется сказать об этом: "Мне трудно жить в таких условиях, мне мешают разбросанные вещи, и я не могу найти то, что мне нужно. Скажи мне, зачем ты это устроил?". А вот какие бывают причины:

Человек не замечает мусора, потому что он вообще о нем не думает. Он видит его, но забывает убрать. Ему не хватает места для своих вещей – шкаф переполнен, а полок не хватает. Таковы условия для его работы, и ему действительно нужны все эти горы книг и бумаг, инструментов и материалов. У него может катастрофически не хватать времени на уборку.

Что делать?

Обращайте больше внимания на состояние дома, особенно на то, чтобы притормозить, осмотреться и навести порядок. Держите пылесос в комнате, а пачку влажных салфеток под рукой, поставьте мусорное ведро под рабочий стол и раковину и не забывайте их опустошать. Повесьте несколько дополнительных полок или купите стеллажи и ящики для хранения. Разберите шкаф и выбросьте лишнее. Выделите определенное пространство – комнату или ее часть – для работы или хобби, вместо того чтобы распространять свои занятия на остальную часть квартиры. Наймите помощника по хозяйству. Выделите личное пространство, комнату или ее часть, где сможете раскидывать вещи как угодно, вам никто не помешает, но вне этого пространства должна быть "чистая зона".

Найти баланс между порядком и бардаком вполне возможно, но вам придется договариваться.