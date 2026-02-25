Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что у владельцев собак снижен риск развития сразу нескольких заболеваний кишечника. Пользу содержания этих животных дома он объяснил россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, у владельцев собак ниже уровень С-реактивного белка — маркера хронического воспаления в организме, которое провоцирует развитие колита и синдрома раздраженного кишечника. Также жизнь с животным положительно влияет на микрофлору ЖКТ.

Еще одним полезным эффектом врач назвал снижение уровня стресса.

«Прогулки, тактильный контакт, безусловная любовь — мощные антидепрессанты. Стресс и тревога — главные причины спазматических запоров. Уровень кортизола у владельцев собак ниже», — пояснил Вялов.

Таким образом, эти животные оказывают сразу тройную терапию для кишечника, уверен он.

