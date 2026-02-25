Как аксессуары и предметы интерьера из дерева влияют на настроение и мышление

Когда человек живет среди пластика, стекла и холодных глянцевых поверхностей, он неосознанно, но неотвратимо устает от окружающей его искусственности. Синтетика не раздражает напрямую. Она просто не дает ощущения жизни. Натуральные материалы возвращают контакт с чем-то настоящим. А дерево — в этом смысле особенное.

Эксперт по мебельным технологиям, основатель и генеральный директор компании по производству мебели премиум-класса Максим Лумпов в беседе с WomanHit объяснил, почему все больше россиян при выборе материалов для дизайна жилья и рабочих кабинетов обращаются к дереву.

«Влияние древесины на человека намного глубже, чем кажется. Этот прочный, износостойкий и тактильно приятный материал воспринимается не только глазами, но и на уровне ощущений. Он один из немногих, который наш мозг воспринимает как „безопасный“. В ее рисунке нет агрессивного повторения, нет жесткой геометрии. Волокна, прожилки, мягкие переходы цвета создают естественный ритм — похожий на дыхание. Он не давит, не перегружает, а наоборот — успокаивает», — рассказывает эксперт.

Спокойствие и комфорт

Не случайно сегодня все чаще выбирают натуральные оттенки и фактуры. Человеку нужно пространство, где можно выдохнуть. Осознанный интерьер снижает тревожность и помогает сосредоточиться. Теплые древесные оттенки приглушают лишние эмоции и создают ощущение устойчивости — как будто под ногами появляется прочная опора.

«Трогательный» момент

«Отдельно стоит сказать о тактильности. Дерево не холодит руку, как металл, и не отталкивает, как пластик. Его поверхность „живая“: легкий микрорельеф, мягкая теплопроводность. Даже простой контакт — со столешницей, подоконником, дверцей шкафа или ручкой — работает на уровне микросигнала: „здесь спокойно“. Особенно это ощущается в рабочих пространствах, где мы ежедневно взаимодействуем с предметами», — продолжает Максим Лумпов.

Акцент на детали

Интересно, что размер не всегда решает. Да, большие панели, фасады, облицовки формируют общий характер интерьера. Но именно небольшие элементы часто создают эмоциональный фон. Деревянный органайзер на столе, рамка зеркала, поднос, панель у изголовья кровати — такие вещи становятся тактильными «якорями». Мы прикасаемся к ним десятки раз в день, и каждый раз получаем небольшой, но стабильный сигнал комфорта.

В премиальных проектах дерево давно перестало быть просто отделочным материалом. Это инструмент атмосферы. Важно все: глубина текстуры, направление шпона, качество шлифовки, тип покрытия — масло, воск или матовый лак. Слишком «запечатанная» поверхность теряет живость. Правильно обработанная — наоборот, усиливает ощущение натуральности.