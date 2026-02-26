Кинологи назвали пять пород собак, которым скучно в обычной квартире

Желание завести собаку нередко разбивается о реальность городской квартиры с её четырьмя стенами. Многие выбирают питомца, ориентируясь на милые фото в соцсетях или эффектные образы из фильмов, забывая, что за очаровательной внешностью может скрываться настоящий вечный двигатель.

© Vse42.ru

Существуют собаки с таким уровнем активности, что без правильной нагрузки их энергия быстро выходит боком: квартира и ее содержимое страдают, а отношения с соседями трещат по швам. Для слишком энергичных пород городская жизнь становится настоящим испытанием. Часто такие псы оказываются в приютах лишь потому, что хозяева переоценили свои возможности. С ними каждый день – как забег на длинную дистанцию, и к этому готовы не все, передает ИА Stavropol.Media.

Кинологи выделяют пятёрку "вечных двигателей", которым нужен простор. В этот список входят: