Кинологи назвали пять пород собак, которым скучно в обычной квартире

Гроза соседей и обуви: кинологи назвали 5 пород собак, которым скучно в обычной квартире
Желание завести собаку нередко разбивается о реальность городской квартиры с её четырьмя стенами. Многие выбирают питомца, ориентируясь на милые фото в соцсетях или эффектные образы из фильмов, забывая, что за очаровательной внешностью может скрываться настоящий вечный двигатель.
Существуют собаки с таким уровнем активности, что без правильной нагрузки их энергия быстро выходит боком: квартира и ее содержимое страдают, а отношения с соседями трещат по швам. Для слишком энергичных пород городская жизнь становится настоящим испытанием. Часто такие псы оказываются в приютах лишь потому, что хозяева переоценили свои возможности. С ними каждый день – как забег на длинную дистанцию, и к этому готовы не все, передает ИА Stavropol.Media.
Кинологи выделяют пятёрку "вечных двигателей", которым нужен простор. В этот список входят:
- Джек-рассел-терьер. Небольшой, но сверхзаряженный охотник. Он не ходит – он скачет, роет и носится без остановки. Если не выматывать его на прогулках, домашняя обувь исчезнет быстрее, чем вы успеете сказать "фу".
- Сибирский хаски. Эффектный красавец с ледяным взглядом, рождённый для многокилометровых пробежек. В квартире от скуки он начинает выть и "разговаривать", устраивая концерты на весь подъезд.
- Бордер-колли. Одна из самых умных пород, и в этом её подвох. Без постоянных задач для ума и тела колли найдёт себе работу сам – например, будет "пасти" мебель или контролировать всех членов семьи.
- Бигль. В тесном пространстве этот пёс нередко становится слишком голосистым, реагируя громким лаем на каждый звук за дверью.
- Веймаранер. "Серебряный призрак" остро нуждается в движении и общении. Долгое одиночество в квартире почти гарантированно заканчивается тревогой и внушительным беспорядком.