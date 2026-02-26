Как починить лейку душа за полчаса

Когда из душа вода начинает бить в стороны, струи кривые, а напор будто упал, причина почти всегда одна — известковый камень в отверстиях лейки. Особенно это знакомо тем, у кого жесткая вода. Так было и здесь: проблему откладывали до тех пор, пока лейка не начала поливать все вокруг, рассказывает автор канала «Мастер Сергеич».

© ГлагоL

Решение оказалось простым. Лейку лучше снять со шланга — так удобнее. На отверстиях обычно хорошо виден белый налет. Передняя крышка откручивается по обычной резьбе, внутри находится небольшой винтик. Если он уже с ржавчиной, его лучше сразу заменить, чтобы потом не пришлось менять всю лейку. Дальше разбирать ничего не нужно — достаточно основной части с отверстиями.

Для очистки берется емкость, куда лейка помещается целиком. В нее насыпают около 40 грамм лимонной кислоты и добавляют две чайные ложки соды. Смесь заливают горячей водой и опускают лейку полностью. В теплом растворе она должна находиться 30-60 минут, при сильном налете — дольше. Кислота растворяет отложения, сода усиливает реакцию и помогает раствору проникать в мелкие каналы.

После отмачивания камень либо исчезает полностью, либо легко удаляется зубочисткой или мягкой щеткой. Отверстия снова становятся чистыми, струя — ровной, давление восстанавливается. Затем лейку собирают обратно и устанавливают на место.

Для такой чистки достаточно лимонной кислоты, соды и примерно получаса времени. При регулярной профилактике проблема больше не возникает.

А если вы заметили запах канализации в туалете — спасаемся кольцом из трубы 110 мм. Засорилась труба? Льем кипяток, используем химию или лезем с тросом. «ГлагоL» собрал простые решения сложных проблем в ванной.