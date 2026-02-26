Психотерапевт рассказал, как сон с кошкой влияет на самочувствие

Совместный сон с кошками стал привычным явлением для многих владельцев домашних животных. Несмотря на популярность этой практики, её влияние на здоровье человека остается предметом дискуссий. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», как сон с питомцем сказывается на самочувствии человека.

«Исследований, однозначно доказывающих различия в гормональном отклике мужчин и женщин на присутствие кошки в постели, крайне мало. Однако известно, что тактильный контакт с домашними животными стимулирует выработку окситоцина ("гормона любви"). Окситоцин снижает уровень кортизола (гормона стресса), способствуя расслаблению и улучшению настроения. Таким образом, положительный эффект наблюдается независимо от пола владельца, хотя индивидуальные особенности восприятия могут вносить незначительные вариации», — сказала эксперт.

По словам Крашкиной, научные наблюдения показывают, что наличие кошки в спальне способно влиять на длительность и качество сна. Некоторые владельцы сообщают о снижении количества пробуждений и увеличении общей продолжительности сна. Вместе с тем беспокойство, вызванное активными движениями животного, может привести к фрагментарному и неглубокому сну. Следовательно, индивидуальная реакция играет решающую роль — одни люди получают пользу, другим рекомендуется ограничить ночной контакт с питомцем.

Психиатры подтверждают, что регулярное общение с домашними животными помогает бороться с депрессией и тревогой. Выработка серотонина и дофамина способствует улучшению эмоционального фона. Длительное пребывание кошки рядом во время сна может усиливать ощущение защищённости и комфорта, однако чрезмерная зависимость от животного способна приводить к нарушениям социальной адаптации. Крайне редкие случаи негативного влияния описаны лишь в отдельных клинических случаях, преимущественно у лиц с выраженными психоэмоциональными нарушениями.