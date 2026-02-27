Какое растение посадить для борьбы с вредителями на участке

Если вам надоело заливать сад химией или бесконечно варить мыльные растворы, присмотритесь к одному необычному растению. Оно заменяет десяток флаконов от вредителей, а заодно украшает участок. Речь об абротане, который в народе ласково зовут «божьим деревом» (или лечебной полынью), напоминает автор канала «Дача — это маленькая жизнь».

Ботаники называют его Artemisia abrotanum. Это статный полукустарник высотой до полутора метров с мягкими, ажурными листьями серовато-зеленого цвета. Но главное в нем — запах. В отличие от обычной горькой полыни, абротан пахнет потрясающе: смесью лимона, свежего укропа и хвои. Из-за этого его часто называют «укропным» или «лимонным» деревом.

Кстати, растение полностью съедобно. Листья можно смело добавлять в маринады, соусы или даже в домашние напитки для пикантности. Запах полыни не выносят не только тля и муравьи, но даже слизни, кроты и мыши.

Чтобы защитить посадки, делаем так: как только на розах начинают завязываться бутоны, срезаем свежие веточки абротана, раскладываем их на землю под кустами роз, томатов или огурцов.

Если вредители уже появились, кладем веточки погуще. Обычно уже к вечеру их становится в разы меньше, а на утро они исчезают совсем — уходят искать место поспокойнее.

Абротан совершенно неприхотлив. Ему нужно только солнечное место и почва, где не застаивается вода. Уход минимальный — умеренный полив, прищипывание макушек 3-4 раза за сезон и зимовка без укрытий.

Проще всего размножить отводками. В конце весны прижмите нижнюю ветку к земле, закрепите и присыпьте почвой — к осени у вас будет готовый саженец. Только помните, что кусты разрастаются, поэтому оставляйте между ними хотя бы полметра.

