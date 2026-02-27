Как укрепить здоровье питомцев к весне

В весеннюю оттепель у домашних питомцев могут обостриться хронические заболевания и другие проблемы со здоровьем. О том, как хозяевам животных нужно подготовиться к потеплению, рассказала заведующая Кунцевской государственной ветклиникой ГБУ «Мосветобъединение» Елена Алешина в беседе с ТАСС.

Весной в группе риска находятся питомцы, имеющие хронические заболевания, особенно дыхательной, мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем. В межсезонье при перемене погоды проблемы с самочувствием могут обостриться. Одним из главных факторов становится авитаминоз.

Ветеринар советует хозяевам животных запланировать диспансеризацию на весенний период. Ее требуется проводить не менее раза в год, а пожилым питомцам и при наличии хронических заболеваний — два раза в год или чаще, по назначению врача.

В период таяния снега рекомендуется сократить прогулки или надевать на собаку комбинезон. После возвращения с прогулки важно вымыть лапы и живот питомца, а затем просушить шерсть полотенцем и феном.

«Также нужно внимательно следить, чтобы собака ничего не подбирала на улице, под тающим снегом могут скрываться привлекательные для собак «сюрпризы», способные вызвать отравление», — заключила эксперт.

