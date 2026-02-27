Как выбирать средство против клещей для собаки

Выбор средства защиты от клещей будет зависеть от образа жизни собаки и её индивидуальных особенностей, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологический федерации Владимир Голубев.

«У каждого типа защиты есть свои сильные и слабые стороны. Например, если собака любит купаться или спокойно гуляет под дождём, то препараты в виде капель будут менее действенны, поскольку при контакте с водой их эффективность снижается», — поделился он.

В этом случае будет лучше рассмотреть таблетки, продолжил эксперт.

«Напротив, если речь идёт о домашней породе, которая не требует больших физических нагрузок, то капли могут быть вполне подходящим вариантом. Бывает, что у питомца есть трудности с проглатыванием таблеток либо очень чувствительный ЖКТ. Тогда тоже применяются ошейники или капли», — отметил он.

А если питомец любит вылизываться, применение капель будет не только нецелесообразным, но и опасным, предупредил Голубев.

«В ситуации, когда человек часто ходит в лес с собакой, одного средства будет недостаточно. Очень часто владельцы сочетают несколько типов защиты и используют ещё и репеллентный спрей. Но также важно учитывать момент, что ошейнику, например, нужно время на распределение — до нескольких дней», — пояснил он.

То есть если владелец идёт с питомцем в лес завтра, ошейник, надетый сегодня, не сработает, уточнил кинолог.

«Но самую высокую эффективность будет гарантировать всё же комплексная защита, например ошейник и таблетка», — подытожил он.

