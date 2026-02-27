Кинолог напомнил об опасности турникетов и эскалаторов для собак

Автоматические двери, эскалаторы, турникеты и прочие механизмы в городской среде представляют опасность для собак, поэтому владельцам питомцев следует быть бдительными. Об этом Агентству новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Многие заведения в больших городах, с одной стороны, становятся дог-френдли, что не может не радовать. Например, многие торговые центры предлагают владельцам собак посетить кафе, магазины и даже кинотеатры. Но одновременно с этим те же ТЦ представляют множество опасностей для наших питомцев – к примеру, автоматические двери, эскалаторы и турникеты. К сожалению, избежать этого сложно, далеко не всe в городской среде можно продумать. Поэтому основная ответственность и бдительность за безопасность животных по-прежнему остаeтся на их владельцах, поскольку собаки не понимают принципа работы механизмов», – сказал Голубев.

По его словам, датчик автоматических дверей может не сработать на питомца, и тот может остаться по другую сторону, а резкий рывок может привести к травме шеи. Ещe опаснее, если входная дверь крутится – тогда поводок может просто намотаться.

«Решение: держите собаку рядом, строго на коротком поводке, заходите вместе, не выпускайте ее впереди себя. Если размеры позволяют, возьмите ее на руки. Лучше воспользуйтесь другим входом – как правило, рядом предусмотрена обычная входная дверь», – отметил кинолог.

Что до турникетов – они могут захлопнуться, если собака замешкается и не пройдет в отведенный промежуток времени, а внезапная блокировка может привести к ударам и ушибам.

«Воспользуйтесь альтернативным способом, заходите через пост охраны. Обычно это и предусмотрено правилами. Если по какой-то причине такой возможности нет, то питомца нужно держать на руках. Но помните, что стандартные турникеты не предусмотрены для животных – заведение должно предложить иной способ прохода», – подчеркнул Голубев.

А эскалатор эксперт назвал наиболее травмоопасным объектом из списка.

«Здесь опасно буквально всe: от стыков ступенек, в которые могут попасть лапы, до неустойчивой конструкции. Поэтому в метро передвижение с собакой на эскалаторе в принципе запрещено. Решение: стандартно заведения и метрополитен предлагают собаководам воспользоваться лифтом. Если такой возможности нет, питомца всегда держат строго на руках либо в переноске. Допускать нахождение животного на эскалаторе нельзя», – напомнил кинолог.

При чрезвычайных ситуациях, когда требуется эвакуация людей из помещения, основным правилом эксперт назвал использование эвакуационных лестниц, однако лучший вариант – взять питомца на руки, чтобы избежать давки.

Кинолог подчеркнул, что по возможности необходимо избегать посещения с собаками мест массового скопления вроде торговых центров. Лучше находить дог-френдли места, вход в которые более стандартный и безопасный, например, уличные кафе.