Дизайнер назвал преимущества покупки мебели на заказ

Покупка мебели под заказ увеличит бюджеты на ремонт, но сделает пространство маленьких квартир более эргономичным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© Freepik

«Первое, на что хочется обратить внимание, мебель по индивидуальным параметрам идеально вписывается в имеющееся пространство в отличие от готовых изделий, которые попросту могут не соответствовать габаритам и затруднять передвижения, быт хозяев. Как правило, мебель под свои параметры заказывают в большие пространства, но я бы обратила не нее внимание и обладателей небольших квартир, поскольку в этом случае на счету каждый свободный сантиметр и эргономика стоит во главе угла», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что заказ мебели под конкретные потребности — это полная персонализация материалов и дизайна.

«Вы можете выбрать не только габариты, но и материалы, оттенки, фактуру, ткань (в случае мягкой мебели). При этом надежные производители всегда предложат разные вариации в рамках вашего проекта и бюджета. Кроме того, сегодня заказчики зачастую просят дополнить мебель и интерьерные решения дополнительными функциями типа встроенной подсветки, систем "умный дом" и др. При покупке готовых изделий такой возможности нет», — высказалась дизайнер.

И в заключение Кузнецова отметила еще одно преимущество — заказ мебели по индивидуальным параметрам.