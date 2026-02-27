Семь интересных фактов о котах и кошках

1 марта в России отмечается национальный День кошек. По последним данным, 59% российских семей держат этих животных в качестве питомцев. Сейчас сложно представить нашу жизнь без них, а ведь в Древней Руси кошки были роскошью и приравнивались по ценности к пахотным волам. Как они видят мир, помогают людям восстанавливать здоровье, а также почему окрас кошек и котов различается, RT рассказали учёные Пермского политеха.

Священные животные

По одной из наиболее распространённых оценок, кошек одомашнили в III тысячелетии до н. э. жители Древнего Египта. Там эти животные стали священными, их ассоциировали с культом богини Бастет, которую изображали как женщину с головой кошки или львицы.

Как кошки оказались на Руси, доподлинно неизвестно. Есть версия, что они попали сюда из Византии. В частности, существует мнение, что кошку на Русь привезла жена Владимира Святославича, византийская принцесса Анна.

«Самые ранние останки кошек найдены на территории современных Кировоградской, Одесской и Черкасской областей, они относятся к II—V векам н. э. Затем кошки распространились в Пскове, Ярославле и прибалтийских городах, а позже — в Старой Ладоге и на Среднем Поволжье», — пояснил в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.

Ещё в XIV веке кошки очень ценились, их цена была сопоставима со стоимостью пахотного вола или нескольких жеребцов. Если кто-либо убивал кошку, он должен был выплатить солидный штраф и предоставить хозяину другую кошку. Только к концу XVIII века кошки появились в крестьянских домах.

Снижают риск возникновения аллергии и астмы

У некоторых людей развита гиперчувствительность иммунной системы к белкам, которые вырабатываются организмом кошки, или, проще говоря, возникает аллергия. Однако кошки могут защитить детей от появления у них астмы, а также снизить риск появления аллергий.

«Ключевую роль здесь играет вещество под названием N-гликолилнейраминовая кислота. Люди утратили способность вырабатывать её самостоятельно, однако кошки производят такую кислоту в избытке. Когда ребёнок контактирует с питомцем, кислота попадает в его организм и встраивается в состав различных молекул», — рассказал RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

Учёный объяснил, что в ответ на появление этого чужеродного соединения в организме человека активируются регуляторные Т-лимфоциты. Они контролируют силу иммунного ответа, в том числе не дают развиваться чрезмерному воспалению и аллергии. Если ребёнок постоянно общается с кошкой, его иммунная система тренируется реагировать на раздражители более адекватно.

Мурлыкают на частоте магнитной терапии

Широкий спектр процедур магнитной терапии подразумевает воздействие на организм электрического поля с частотой около 50 Гц. Эта частота входит в диапазон урчания кошек.

«Терапевтический эффект создаётся благодаря мурлыканью и теплу. Вибрации на частоте 20-150 Гц, которые издаёт кошка, помогают снизить артериальное давление и успокоить учащённое сердцебиение, работая в тандеме с окситоцином», — отметил Сергей Солодников.

Помогают при СДВГ, аутизме и депрессии

«Забота о животном постепенно развивает эмпатию, ведь человек учится понимать потребности другого существа, считывая его невербальные сигналы: если кошка виляет хвостом — ей приятно, если прижимает уши — лучше остановиться. Этот опыт особенно ценен, поскольку животные, в отличие от людей, никогда не анализируют и не критикуют, что создаёт идеальные условия для тренировки коммуникативных навыков», — объяснила RT когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова.

Также эксперт отметила, что кошки помогают восстановиться при депрессии: несложный уход за питомцем структурирует распорядок дня и поддерживает чувство ответственности.

«Это позволяет человеку постепенно восстанавливать базовый контроль над своей жизнью через заботу о другом существе», — подчеркнула Неверова.

Гладить не менее 5-10 минут

Исследования показывают: когда человек гладит кошку, у него снижается выработка гормона стресса — кортизола. Одновременно организм начинает производить окситоцин — гормон привязанности и доверия. Значимый терапевтический эффект достигается к пятой минуте поглаживаний.

«Минимальное время для заметного результата — от пяти до десяти минут. Именно за этот промежуток вы успеваете переключить свою нервную систему с тревожного режима на спокойный. Однако для полного расслабления и глубокого снижения тревожности можно смело уделять питомцу 20-30 минут — это пойдёт только на пользу», — разъяснил Сергей Солодников.

Видят мир иначе

Вертикальную форму зрачкам кошек придают дополнительные мышцы.

«Благодаря этому они эффективнее защищают сетчатку при ярком свете — могут сокращать площадь просвета более чем в 135 раз против примерно 15 раз у человека», — отметил в беседе с RT ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

За счёт этого поле зрения у кошек несколько меньше, чем у собак (200° против 240-250°). Но поскольку кошки охотятся из засады, а не гонятся за добычей издалека, для них важнее точная фокусировка. Вертикальные зрачки как раз помогают оценить расстояние до объекта или глубину пространства.

Кроме того, кошачий мозг намного быстрее обрабатывает визуальную информацию.

«Скорость реакции у этих питомцев тоже выше: у человека среднее время ответа на визуальный стимул — около 250 миллисекунд, у кошки — 70 миллисекунд. Это означает, что кот может среагировать на движение до того, как человек осознает его», — объяснил Никита Фаустов.

Кошки чаще бывают трёхцветными, а коты — рыжими

За цвет шерсти отвечают гены, расположенные в хромосомах. У кошек две X-хромосомы, и если в одной из них расположен ген, который даёт чёрный цвет, а в другой — рыжий, то кошка будет трёхцветного, или черепахового, окраса.

У самцов такое возможно только при аномалиях, так как у них одна X-хромосома и одна Y-хромосома. Поэтому трёхцветные коты обычно бесплодны.

Здоровые коты чаще, чем кошки, бывают рыжими. Чтобы кошка оказалась рыжей, нужно, чтобы в обеих хромосомах оказались гены рыжей шерсти, а у кота за цвет отвечает единственная Х-хромосома, поэтому вероятность получить рыжий цвет шерсти выше.