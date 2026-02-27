Как сочетать в интерьере дерево, металл, камень и текстиль

Сочетание разных текстур и материалов — это как приготовление изысканного блюда: если правильно подобрать ингредиенты и соблюсти пропорции, получится шедевр. А если нет... ну, вы поняли.

© Unsplash

Дерево, металл, камень и текстиль — это четыре кита современного интерьера, и научиться их гармонично комбинировать — настоящее искусство. Как это сделать, нам рассказала дизайнер интерьеров, сооснователь Бюро дизайна и комплектации Елена Безрученко.

Для грамотного подбора материалов, необходимо предварительно определиться с общей концепцией интерьера. Выбрать главную доминанту в цвете и материале.

«Когда определились с сочетанием, начинаем планомерно подбирать материалы друг у другу. В основном в интерьере используются дерево, камень, текстиль и металл», — рассказывает наш эксперт.

Дерево

Дерево в интерьере в основном используется в отделке пола, мебели, стен, потолка.

Для гармоничного сочетания одного или нескольких пород, необходимо определиться с оттенком и теплотой древесины.

«Интерьер будет выглядеть более собранным, даже с деревом разных пород, если пол и мебель будут в тонировке одной теплоты, например теплые или холодные», — говорит эксперт.

В зависимости от стиля, можно ориентироваться и на текстуру дерева: выбрать спокойную сдержанную или насыщенную с яркими прожилками.

Елена:

«Фактура дерева тоже может диктовать направление применения, начиная от гладких и глянцевых поверхностей, которые относят нас в основном к классическим и модерновым интерьерам, до грубых брошюрованных или максимально природных, применяемых в лофте, среднеземноморских и восточных интерьерах».

Камень

Камень зачастую встречается на столешницах и фартуках, либо акцентным элементом, например на стене с подсветкой.

Помимо натуральных камней, в интерьере используются материалы с имитацией камня, например плитка или керамогранит для стен и пола, кварцевые агломераты на столешницах.

«Акцентные камни — в основном с выразительным природным рисунком, с яркими прожилками или цветовыми пятнами, который и служит отправной точкой в интерьере. Все остальные материалы собираются под этот камень», — поясняет дизайнер.

Они могут использоваться в качестве стеновых панелей с подсветкой, облицовки каминов, фасадов мебели. Керамограниты хорошо смотрятся в максимальном формате.

Игра на разнице фактур поверхностей тоже выглядит эффектно и контрастно, на стены можно применить глянцевые поверхности, но пол — для безопасности лаппатированный или матовый.

Елена:

«Любой камень идеально сочетается с деревом и другими материалами, они "дружат" на всех поверхностях, главное, как и с деревом, необходимо учитывать цветовую температуру камня и материалов компаньонов».

Металл

Металла, на первый взгляд, совсем мало в интерьере в сравнении с остальными материалами.

Так и есть, пока не начинаешь пересматривать, где он применяется. Используется в основном в фурнитуре, сантехнике, осветительных приборах, вставках на мебели, технике — уже весомо, поэтому без пристального внимания и подбора также не оставить.

«При выборе желаемого внешнего вида, цвета, покрытия также отталкиваемся от стилистики и цветовой гаммы интерьера», — советует дизайнер.

Хром — самый универсальный вариант, подходит к современным минималистичным интерьерам, но некоторые стилистики требуют особого отношения.

«Если хочется добавить тепла и акцентов, в том числе и на металле, то для этого идеально подходит золото, латунь, бронза, но необходимо грамотно расставить акценты», — предупреждает специалист.

Текстиль

Текстиль совершенно незаменимый материал в интерьере, который может как исправить стилистические недочеты интерьера, так и изрядно навредить при неверном подборе.

При выборе придерживаемся общей стилистики и цветовой гаммы интерьера.

Текстиль применяется повсеместно: обивка мягкой мебели, портьеры, тюль, декоративные подушки, пледы, ковры.

Чтобы текстилем не «убить» интерьер разнообразием фактур и текстур, необходимо выдержать пропорцию 60-30-10.

Елена:

«На основные самые крупные "пятна" — портьеры, крупная мягкая мебель, выделяем 60% в спокойных нейтральных к интерьеру оттенках, дополнительный цвет-компаньон (30%) отдаем декоративным подушкам, покрывалам в спальне, и 10% — акцентные яркие аксессуары и дополнения».

Ткани в идеале нужно подбирать с разнообразием фактур, так даже в одной цветовой гамме текстиль будет выглядеть богаче.

«К принтам подход близкий, подбираем разнообразные рисунки, но объединенные одной темой или цветом, так разные поверхности, например шторы и ковер будут поддерживать друг друга», — рассказывает дизайнер.

Как их правильно сочетать

Чтобы совершенно разные материалы «подружились» друг с другом придерживайтесь одной температуры и стилистики.

«И самое главное правило: соберите образцы всех материалов, которые будут в будущем интерьере (обивки мягкой мебели, фасады корпусной мебели, камень на столешницу, напольное покрытие, выкрас краски для стен, обои и другие материалы), и посмотрите их при дневном освещении в том помещении, куда они предназначаются», — добавляет специалист.

Нравится сочетание? Если «да» — можно покупать, «нет» — подбираем альтернативу тому, что «выпало» из общей гаммы.