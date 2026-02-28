Перец и томаты без заморочек: секрет почвобрикетов, о котором молчат дачники

Вечная дачная история. Каждую весну тащишь из магазина тяжеленные мешки с грунтом, надрываешь спину, а потом еще и места в квартире они занимают — не продохнуть. А рассада все равно тянется хилая, бледная, корни еле живые. Знакомо? Но есть один способ, которым поделились опытные дачники.

Автор канала «Маленький сад на краю Вселенной» посадила гортензии в почвобрикеты и обомлела от результата. После чего подумала: а почему бы не попробовать так же перец с томатами? Посеяла часть в обычную землю, часть в брикеты. И уже через пару недель поняла: разница колоссальная. Те, что в брикетах, не просто росли — они прели. И главное, корни. У обычной рассады корневая так себе, а у этих — шикарная мочалка, белая, здоровая, густая.

Почвобрикеты — это спрессованный торф с добавками. Продается такая плитка, легкая, как пенопласт. Кидаешь ее в ведро, заливаешь горячей водой, через час она разбухает в разы. Разрыхлил рукой — и готовый грунт. Никакой грязи, никаких тасканий.

Плюсов куча. Во-первых, легкие. Один брикет на 10 литров весит в шесть раз меньше, чем пакет с землей. Они компактные. Зимой не занимают полбалкона, можно хранить где угодно. Не замерзают, если оставить на даче. В их составе уже есть все нужные микроэлементы и кислотность под рассаду. И главное — никакой заразы. Ни грибков, ни патогенов, которые любят сидеть в магазинных грунтах.

Можно добавить в брикет только перлит или вермикулит для рыхлости, можно и фитоспорин для подстраховки. Биогумус тоже не помешает, но если лень, и без него все растет. Семена всходят дружно, сеянцы не вытягиваются, даже при тусклом свете.

Во время пикировки пересадите рассаду в обычный грунт, но подмешивайте туда немного этого же брикета, чтобы стресса не было. Растения даже не замечают пересадки.

