Как организовать морозилку, чтобы все было видно сразу

Забитая пакетами морозилка — это вечный поиск нужного свертка и ледяная труха на дне. Перейти на хранение без пластиковых мешков стоит хотя бы ради того, чтобы видеть все содержимое ящиков сразу. Это и экологичнее, и банально удобнее, уверяет автор канала «Карамелька».

Вот как организовать хранение по уму:

Контейнеры с крышками. Идеально для ягод, зелени и того, что осталось от ужина. Если крышки нет, используйте многоразовые силиконовые тянущиеся крышки — это лучше, чем обматывать все пленкой. Стеклянные банки. Отличный вариант для супов, бульонов и соусов. Главное — оставляйте 2-3 см до верха, иначе при замерзании жидкость расширится и банка лопнет. И выбирайте банки с прямыми стенками без сужений у горлышка. Силиконовые формы. В них удобно замораживать порционные заготовки. Например, порубите зелень, залейте ее маслом и отправьте в формы для льда. Потом эти кубики можно сразу кидать в сотейник. Метод «рассыпной» заморозки. Чтобы котлеты, пельмени или ягоды не превратились в один ледяной кирпич, сначала разложите их поштучно на доску или противень (можно застелить пергаментом). Когда они схватятся, пересыпайте в общую емкость — теперь они не слипнутся. Фольга. Подойдет, если нужно упаковать что-то порционно и компактно на короткий срок (до пары недель). Она занимает минимум места.

Маленький лайфхак: для ягод лучше всего работает двухэтапный метод — сначала подморозить на плоскости, а потом ссыпать в контейнер. Так вы получите рассыпчатую ягоду, а не кашу.

В итоге вместо хаоса вы получаете четкую систему, где все под рукой и ничего не нужно размораживать «единым куском».

А вот в СССР полиэтиленовые пакеты были настоящим дефицитом — их не умели делать тонкими, а 95% всего производимого полиэтилена уходило на оборонку и сельское хозяйство. Даже в 1989 году пакеты можно было найти лишь в 14% магазинов, рассказывал «ГлагоL».