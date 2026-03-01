Эксперт предупредил об опасности цветов на 8 марта для кошек

Зоопсихолог Капустина: Кошки могут отравиться от подаренных на 8 марта цветов
Если в доме у потенциальной получательницы цветов на 8 марта живут кот или кошка, то к выбору букета следует отнестись с осторожностью. Например, если питомец попробует на вкус лилии или тюльпаны, то он может отравиться, рассказала "РГ" зоопсихолог Светлана Капустина.
По словам специалиста, многие безобидные на первый взгляд сорта могут нести опасность для кошек.
«Большая часть популярных букетных растений токсична для животных. Особую угрозу представляют лилии — они считаются одними из самых ядовитых цветов, и могут быстро вызвать обезвоживание и спровоцировать острую почечную недостаточность», — рассказала Светлана Капустина.
А если кот захочет попробовать на вкус стебли тюльпанов или нарциссов, то он может отравиться. Для кого-то из питомцев такая "дегустация" завершится простым расстройством пищеварения, однако бывали случаи, когда животные попадали в реанимацию, отмечает зоопсихолог.
Не стоит также разрешать кошке грызть пионы, а мимоза при употреблении в пищу способна вызывать судороги.
Каллы нередко дают выраженную аллергическую реакцию, и у отведавшего их животного, при определенной предрасположенности, может случиться отек гортани.
Светлана Капустина перечисляет растения, которые, наоборот, можно дарить без опаски.
Это розы (при условии, что питомец не поранится о шипы), гвоздики, ромашки.
«Даже если любимец заинтересуется лепестками, серьезных последствий, как правило, не будет», — замечает эксперт.
Зоопсихолог напоминает, что любой букет — это очень привлекательный объект для питомца. Поэтому она советует отвлечь кота или кошку с помощью специальной травы или новой игрушки, размещенных в доступном месте.
«Тогда внимание переключится, и праздник пройдет без неприятных сюрпризов», — резюмирует Капустина.