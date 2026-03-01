Эксперт предупредил об опасности цветов на 8 марта для кошек

Если в доме у потенциальной получательницы цветов на 8 марта живут кот или кошка, то к выбору букета следует отнестись с осторожностью. Например, если питомец попробует на вкус лилии или тюльпаны, то он может отравиться, рассказала "РГ" зоопсихолог Светлана Капустина.

© РИА Новости

По словам специалиста, многие безобидные на первый взгляд сорта могут нести опасность для кошек.

«Большая часть популярных букетных растений токсична для животных. Особую угрозу представляют лилии — они считаются одними из самых ядовитых цветов, и могут быстро вызвать обезвоживание и спровоцировать острую почечную недостаточность», — рассказала Светлана Капустина.

А если кот захочет попробовать на вкус стебли тюльпанов или нарциссов, то он может отравиться. Для кого-то из питомцев такая "дегустация" завершится простым расстройством пищеварения, однако бывали случаи, когда животные попадали в реанимацию, отмечает зоопсихолог.

Не стоит также разрешать кошке грызть пионы, а мимоза при употреблении в пищу способна вызывать судороги.

Каллы нередко дают выраженную аллергическую реакцию, и у отведавшего их животного, при определенной предрасположенности, может случиться отек гортани.

Светлана Капустина перечисляет растения, которые, наоборот, можно дарить без опаски.

Это розы (при условии, что питомец не поранится о шипы), гвоздики, ромашки.

«Даже если любимец заинтересуется лепестками, серьезных последствий, как правило, не будет», — замечает эксперт.

Зоопсихолог напоминает, что любой букет — это очень привлекательный объект для питомца. Поэтому она советует отвлечь кота или кошку с помощью специальной травы или новой игрушки, размещенных в доступном месте.