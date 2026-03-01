Названы опасные ошибки при мытье посуды

Они могут нанести серьёзный вред здоровью. Специалист в области гигиены и безопасности Лиза Акерли перечислила самые распространённые ошибки при мытье посуды.

© Чемпионат.com

Главную опасность, по словам Акерли, представляет сама раковина. Исследования показывают, что на кухонных поверхностях и кранах скапливается в 44 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Мытье посуды в грязной раковине сводит на нет все усилия по дезинфекции.

При этом эксперт развеяла миф о необходимости использования кипятка: решающее значение имеет не температура воды, а механическое воздействие. Простое ополаскивание тарелок тёплой водой не удаляет болезнетворные микроорганизмы.

Особую тревогу вызывают губки для мытья посуды, которые специалист называет рассадником бактерий. Акерли рекомендует полностью отказаться от их использования. Также под пристальное внимание должны попасть разделочные доски и ножи для мяса — их необходимо мыть сразу после применения, чтобы не разносить опасные микроорганизмы по всей кухне.

Ещё одной негигиеничной привычкой эксперт считает многократное использование одного и того же полотенца для вытирания посуды. Это способствует распространению бактерий. Акерли советует либо каждый раз брать чистое полотенце, либо сушить посуду естественным путём, не протирая её насухо.