Четыре верных признака того, что кошка заболела

1 марта в России ежегодно отмечается День кошек. Каждый владелец домашнего животного мечтает, чтобы его любимый питомец никогда не болел. Однако четвероногие любимцы могут почувствовать недомогание даже при идеальном уходе, но сказать об этом, к сожалению, не смогут. О том, какие признаки указывают, что кошка заболела, «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного доктора Владимира Уражевского.

© РИА Новости

Необычное поведение

По его словам, любой внимательный владелец сразу заметит отклонение в поведении своего питомца.

«Например, если кошка неестественно ведет себя, не выходит на зов, отказывается от еды, то это уже большой показатель. Ее может тошнить, потому что, например, произошло отравление некачественным кормом. Ждать ни в коем случае нельзя, надо сразу обращаться к ветеринару», — подчеркнул Уражевский.

Если кошка странно себя ведет, то можно попробовать самостоятельно измерить температуру тела, предложил специалист.

«Однако не каждый сможет это сделать. Померить ее ректально достаточно сложно. Тем более нужно знать, какая температура считается нормой», — заметил Уражевский.

Состояние шерсти

Кроме того, важно обратить внимание на состояние шерсти у животного, продолжил ветеринар.

«Шерсть у кошки визуально должна блестеть», — подчеркнул специалист.

Проблемы с шерстью могут указывать на обезвоживание организма, предположил Уражевский:

«Чтобы исключить обезвоживание, попробуйте поднять шкуру. Если она остается в том же положении и не распрямляется, значит, у животного проблемы со здоровьем, особенно если кошка при этом отказывается пить. В этом случае счет идет на минуты, нужно срочно везти питомца в клинику, иначе может быть летальный исход».

Агрессия по отношению к хозяину

По мнению специалиста, если кошка проявляет агрессию, пытается бросаться на вас — это может являться признаком заражения питомца бешенством.

«Кошка может заразиться бешенством, если ее выпускают на улицу. Это самое страшное и опасное заболевание для любого животного. Оно передается через слюну. Бешенством может заразиться и человек. Оно может быть опасным для здоровья. Поэтому, если вы видите, что животное проявляет агрессию, пытается бросаться на вас, то сразу нужно на нее надеть защиту, чтобы у нее не было возможности вас укусить, и отвезти на осмотр в клинику», — посоветовал собеседник «ВМ».

Все кошки должны быть обязательно привиты не только от специфических заболеваний, но и от бешенства, отметил эксперт.

Кроме того, несмотря на то что сейчас только начало весны, животное уже скоро может поймать клеща, предупредил ветеринар. Если кошка гуляет на улице, необходимо использовать защитные капли или ошейники, потому что она может заразиться смертельно опасным заболеванием — пироплазмозом.

Агрессия по отношению к другим животным

Весной у кошек начинается сезон размножения, напомнил ветеринар, поэтому коты могут начать драться с собратьями.

«Сейчас весна, и у кошек начинаются пения. Если у вас кот некастрированный, то надо особенно за ним следить. Потому что он может подраться с сородичами, завоевывая сердце дамы, и получить серьезные травмы», — предостерег Уражевский.

Средняя продолжительность жизни кошки составляет от 12 до 18 лет, а собаки — от 10 до 13. Однако при правильном уходе и соблюдении правильного питания можно продлить питомцам жизнь. О секретах, которых нужно придерживаться в уходе за домашними животными, «ВМ» рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.