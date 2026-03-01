Названо неожиданное преимущество кошатников перед собачниками

1 марта в России отмечают День кошек. По оценкам, у 59% жителей страны дома живет хотя бы один такой питомец. Ученые Пермского Политеха объяснили, как кошки появились на Руси, почему трехцветные почти всегда самки, как мурлыканье влияет на здоровье и действительно ли кошатники более эмпатичны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Первыми приручили кошек древние египтяне в III тысячелетии до н. э. Дикая ливийская кошка защищала зерно от грызунов, а со временем стала священным животным, связанным с богиней Бастет. На Русь кошки, вероятно, попали по торговым путям с Востока. В XIV веке животное стоило дорого — за его убийство полагался штраф. К XVIII веку кошки распространились по всей стране и стали обычными домашними питомцами.

Генетика окраса связана с X-хромосомой. Ген Orange, отвечающий за рыжий цвет, расположен именно на ней. Самки имеют две X-хромосомы, поэтому могут сочетать рыжий и черный аллели — так возникает трехцветный или черепаховый окрас. У самцов только одна X-хромосома, поэтому они чаще бывают полностью рыжими. Трехцветные коты встречаются крайне редко и, как правило, стерильны.

Кошки воспринимают мир быстрее человека. Если человек «видит» примерно 60 кадров в секунду, то кошка — около 100. Время реакции на визуальный стимул у человека в среднем 250 миллисекунд, у кошки — около 70. Это позволяет животному точно рассчитывать прыжок и мгновенно реагировать на движение. Вертикальные зрачки помогают сокращать световой поток более чем в 100 раз, защищая сетчатку и обеспечивая точную фокусировку на добыче.

Контакт с кошками влияет и на иммунитет. По словам специалистов, дети, растущие с питомцами, реже страдают бронхиальной астмой. Один из возможных механизмов связан с воздействием соединений, которые стимулируют регуляторные Т-лимфоциты — клетки, сдерживающие избыточные воспалительные реакции. Регулярный контакт может «тренировать» иммунную систему и снижать склонность к аллергии.

Поглаживание кошки запускает гормональные изменения. Уже через несколько минут снижается уровень кортизола — гормона стресса, а выработка окситоцина повышается. Минимальное время для заметного эффекта — 5–10 минут. При более длительном контакте антистрессовый эффект сохраняется дольше.

Психологи отмечают, что кошки могут быть полезны людям с СДВГ, аутизмом и депрессией. Забота о питомце формирует распорядок дня, возвращает чувство ответственности и помогает развивать эмпатию через считывание невербальных сигналов. Вибрации мурлыканья в диапазоне 20–150 Гц сопоставимы с частотами, применяемыми в физиотерапии, что может способствовать расслаблению и восстановлению.

По мнению специалистов, любители кошек чаще проявляют эмпатию и ценят независимость, тогда как владельцы собак демонстрируют большую социальную активность. В любом случае, научные данные подтверждают: кошки влияют не только на настроение, но и на физиологические процессы в организме человека.