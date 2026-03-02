Кинолог объяснил, как действовать, если собака перестала вас узнавать

Кинолог Голубев рассказал, что при деменции у собаки важно в первую очередь обеспечить ей максимальную безопасность.

© Vse42.ru

Увы, пожилые собаки, как и люди, не застрахованы от нейродегенеративных заболеваний. Одно из самых сложных и болезненных проявлений – когда питомец перестаёт узнавать хозяев и может проявлять агрессию в их сторону.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с "Радио 1" отметил, что момент, когда любимый пёс вдруг перестаёт вас узнавать, крайне тяжёл эмоционально и часто сопровождается ощущением утраты и вины.

«Необходимо принять тот факт, что теперь ваша любовь, возможно, не будет взаимной, а будет проявляться иначе: в обеспечении безопасности, сытости, терпении», – подчеркнул он.

Для начала стоит принять простую вещь: собака вас не разлюбила и не держит обиду. Просто ее мозг теперь работает иначе, и в этом нет ничьей вины. Даже если она не узнает вас, это все тот же близкий и дорогой вам пес, которому сейчас особенно нужна поддержка.

Отныне ключевое правило – безопасность, во всем и всегда. Собака может остро реагировать на вторжение в личное пространство, потому что ей кажется, будто рядом чужие и опасные люди. Поэтому не стоит резко будить ее или сразу тянуться с лаской. Всегда заранее подавайте голос, давайте понять, что вы рядом, не нависайте над ней и старайтесь, чтобы все происходило предсказуемо. Не ждите, что внезапно наступит "просветление". Не смотрите пристально в глаза, подходите медленно, лучше присев, дайте ей вас обнюхать. Пусть вы ассоциируетесь с приятным – едой, вкусняшками, игрушками, знакомыми запахами.

Безопасность важна и в обустройстве дома: собака с деменцией может застревать в углах, терять равновесие, ходить по кругу. Поэтому стоит убрать острые углы и проверить, не скользкий ли пол. Если жилье большое, все необходимое должно быть рядом: еда, вода, место для сна, туалет, а также вещь с вашим запахом. Последнее особенно ценно – обоняние у собак сохраняется дольше всего, и именно запах остается той самой ниточкой, которая связывает вас. И, конечно, возьмите за правило никогда не повышать голос, не делать резких движений и не обижаться на существо, которое просто не понимает, что с ним происходит.