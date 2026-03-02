Почему снежная зима может стать причиной нашествия вредителей на даче

На улицах продолжают расти сугробы, а дачники приступают к выращиванию рассады. Правда, не без тревоги: говорят, что снежная зима может стать причиной нашествия насекомых-вредителей на садовых участках. Стоит ли этого опасаться, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

© Вечерняя Москва

Кажется, что зимой природа замирает. Но под снежным одеялом кипит жизнь, уверяет кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина.

«Для многих насекомых снег не угроза, а надежная защита. Даже при сильных морозах температура под ним остается значительно выше, чем на открытом воздухе, а главное — более стабильной. Там формируется особый микроклимат: меньше резких перепадов температуры, выше влажность, защищенность от ледяных дождей и иссушающего ветра. Это особенно важно для зимующих стадий — яиц, личинок, куколок и взрослых насекомых», — говорит ученый.

То есть снежный покров повышает их шансы на выживание всякого рода садово-огородных вредителей.

Однако не все решает снег. Свое веское слово скажет нам наступающая весна. Если она будет ранней, теплой и достаточно сухой, то шанс на выживание у большой части насекомых повысится. А вот затяжная, холодная и влажная весна будет союзницей дачников, станет причиной гибели многих вредителей и сократит их численность.

Но на весну уповай, а сам не расслабляйся, напоминает биохимик и дачница Екатерина Попова.

«Вне зависимости от того, была ли зима щедрой или скупой на снежный покров, по весне каждый год необходимо выполнить обработку сада и от болезней, и от вредителей. В первой или второй декаде марта, когда днем будет не менее +5 градусов, по закрытым еще (это важно!) почкам обработайте ягодные кустарники и плодовые деревья от болезней медным купоросом, бордосской смесью, или мочевиной (карбамидом), или же препаратами на основе хлорокиси меди, — советует Екатерина. — А примерно через пару недель после этого, при дневной температуре не ниже 5-6 °C, обработайте сад от насекомых-вредителей. К этому времени очнутся от зимней спячки вишневый трубковерт, почковая моль и почковый клещ, яблонный цветоед, грушевая листовая галлица, долгоносики и прочие претенденты на наши будущие урожаи».

Инсектицидов и фунгицидов, которые помогут испортить им аппетит, сегодня в продаже огромное количество — выберите тот, что подойдет вам.

Главное — внимательно читайте инструкции по их применению, чтобы они смогли максимально проявить свою активность и при этом не навредили растениям. Изучите, для каких растений и целей предназначен конкретный препарат.

«И вопреки пугающим прогнозам, не торопясь (помните, что существует такое природное явление, как возвратные заморозки) приступайте к посеву культур на рассаду. Да, уходящая зима продемонстрировала "аттракцион невиданной щедрости", засыпав землю почти метровым слоем снега, но она не первая снежная зима в России, люди старшего поколения это подтвердят. А сады наши, как видите, до сих пор никто не съел. Вот и в этом году на такую неприятность, как насекомые-вредители, мы управу найдем. Если не будем лениться».

Пора сажать

Эти культуры можно посеять на рассаду в конце февраля — первой половине марта:

земляника и клубника;

томаты (позднеспелые — в конце февраля; ранние сорта — в середине марта);

баклажаны;

сельдерей корневой и черешковый;

перец сладкий и острый;

бегония клубневая;

петуния.

Кстати

Ученые считают, что снежная зима позволит такому кровососущему насекомому, как иксодовый клещ, начать атаковать людей и животных раньше, чем обычно.