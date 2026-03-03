Три «нельзя», которые нужно запомнить, чтобы укроп рос сочным и мощным

Укроп совсем неприхотлив. Бросил семена в землю, полил, и вроде растет. Но часто бывает: вроде и взошел, а какой-то хилый, бледный, быстро зацвел и стал жестким. Знакомая картина? На самом деле, чтобы укроп радовал все лето сочной зеленью, нужно соблюдать всего три правила. Или, если хотите, три запрета.

Нельзя сажать укроп там, где солнце палит целый день. И в глухой тени тоже нельзя. Если света слишком много, на сухой грядке, укроп быстро вымахает, выбросит зонтик и огрубеет. Срезать нечего, одна солома. Если света слишком мало, в тени забора или дома, он вытянется бледным и тонким, как ниточка. Идеальное место — кружевная полутень. Или чтобы солнышко освещало грядку только до обеда, а после полудня была легкая тень. Тогда укроп растет медленно, наращивает пышные листья и не спешит цвести, отмечает канал «В огороде с Верой Водян».

Нельзя сеять слишком густо. Многие сыплют семена щедро, чтобы наверняка. А потом укроп лезет кучно, теснит друг друга, и каждый кустик борется за место под солнцем. Ранней весной укроп вообще стелется по земле, прижимает листья к почве, защищая корни от холода. Ему нужно пространство. Примерно 20 см вокруг каждого растения, чтобы корни нормально питались. Если хотите укроп на весь сезон, сейте реже. Если на первую срезку, можно погуще, а потом все равно прореживать или срезать под корень.

Нельзя сажать укроп рядом с морковью, петрушкой или сельдереем. Тут дело в корнях. У укропа корень стержневой, длинный, уходит глубоко. У морковки и петрушки такой же. Они начинают конкурировать за питание на одной глубине. В итоге все голодают, растут плохо. А вот с луком, чесноком, огурцами, перцем, кабачками укроп отлично уживается. Потому что у этих товарищей корни мочковатые, поверхностные. Они берут еду из верхнего слоя, а укроп достает из глубины. Никто никому не мешает.

Принцип простой: чтобы растения не враждовали, у них должны быть корни разного типа. Тогда и укроп будет пышный, и соседи довольны. И никаких таблиц запоминать не надо. Только тень не забудьте, и густоту соблюдайте.