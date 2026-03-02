Эксперт назвал тренды в текстиле для спальни в 2026 году

Постельное белье и другой текстиль для спальни стали инструментом восстановления и заботы о себе. В 2026 году в тренде будут ткани, произведенные из экологичных материалов. Об этом Life.ru рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

По словам эксперта, в этом году стало популярно постельное белье из органического хлопкового волокна, лиоцелла и льна.

Специалист также напомнила, что существует базовая цветовая палитра, в которую входят спокойные натуральные однотонные оттенки, такие как бежевый или зеленый, и природные мотивы, например, размытые акварельные цветы. Кроме того, есть трендовые цвета и паттерны, актуальные в текущем сезоне: азиатские мотивы, дофаминовые цвета и принты в сочетании с тканями, содержащими лиоцелл.

При выборе подушек, пледов и покрывал следует отдавать предпочтение «натуральности», поскольку эти элементы декора становятся акцентами интерьера в спокойных и приглушенных природных оттенках. Рекомендуется выбирать вещи из хлопка, сатина, шерсти, велюра и жаккарда.

«Тактильность — еще один тренд этого года. Популярны мягкие фактуры, приятные на ощупь. Текстиль должен не только подходить к интерьеру, но главное, быть мягким, «дышащим» и создавать ощущение эмоциональной безопасности», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в 2026 году актуальна и многослойность. Стоит сочетать постельное белье, пледы и подушки из разных материалов и разной плотности. Также можно комбинировать вещи нескольких цветов или сделать дополнительный акцент в виде ковра.

Художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских до этого говорила, что создать дома уютную и подходящую для отдыха атмосферу можно с помощью интерьера, в котором использованы натуральные материалы, имитирующие природу. По словам эксперта, благодаря декору с деревом, камнем, текстилем и растениями в квартире будет гармоничная атмосфера, настраивающая на отдых.