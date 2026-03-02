Биолог рассказал о вреде американского клена

С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков должны следить, чтобы на их сотках не рос американский ясенелистный клен - инвазивное растение. О его вреде директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм рассказал в эфире радио Sputnik.

Штраф за клены на участке для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, для должностных - до 100 тысяч рублей и для юридических - до 70 тысяч рублей. В крайних случаях участки могут изымать.

«Это реально серьезная проблема и для средней полосы России, и даже для других регионов. Американский клен агрессивно вытесняет все наши природные растения, как в городах, так и в средней полосе. Под ним не формируется травяной покров, у него огромная продуктивность семян. И отношение к нему не только мое, но и экспертов Главного Ботанического сада и других академических институтов, совершенно однозначно - это действительно злостный сорняк, с которым надо бороться», - отметил Алексей Ретеюм.

По его словам, американский клен завозился в Россию только для коллекций ботанических садов, но очень быстро нашел лазейки и распространился на многих территориях. Этому способствовало разрешение его культивировать в качестве декоративного. Лишь затем выяснилось, что клен ведет себя в природе очень агрессивно и вытесняет других представителей флоры.