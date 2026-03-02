Как выбрать говорливого попугая для одиноких

В мире существует более 350 видов попугаев, но лишь немногие из них способны к осмысленной речи, и еще меньше подходят для жизни в квартире. Одни требуют много пространства, другие — постоянного общения, третьи — особых условий содержания.

Поэтому, если вы хотите завести себе настоящего пернатого собеседника для уютных вечерних разговоров по душам, тогда вы по адресу. Мы собрали 7 видов попугаев, которых можно научить говорить и которые комфортно уживаются рядом с человеком.

Жако

Абсолютный лидер среди говорящих попугаев. Птицы способны запоминать до 1000 слов, а в отдельных случаях словарный запас достигает 2000 тысяч. Их речь четкая и выразительная, они понимают контекст и могут использовать слова для просьб или общения. Жако легко копируют бытовые звуки: телефонные звонки, кашель, скрипы дверей. Но умственные способности делают птиц требовательными. Они сильно привязываются к человеку и нуждаются в ежедневном внимании, иначе могут испытывать стресс или выщипывать перья. Жако — социальный и эмоционально чувствительный попугай, который требует терпения и готовности к постоянным играм и обучению. Попугай подходит для опытных владельцев, готовых уделять птице много времени.

Волнистый попугай

Волнистые попугаи обладают удивительной способностью к обучению и могут запоминать десятки слов. При регулярных занятиях некоторые особи достигают рекорда в 1700 слов. Небольшие птицы длиной до 20 см с высоким и специфическим голосом, который легко различим в квартире. Волнистики дружелюбны, легко приручаются и подходят новичкам, их социальная природа проявляется в любви к общению и играм, они чувствуют себя комфортно как поодиночке, так и в паре.

Корелла

Кореллы обладают умеренным словарным запасом, до 20-250 слов. Их сильная сторона — подражание звукам, свисту и мелодиям. Они способны повторять мелодии, сигналы техники и бытовые шумы, что делает их забавными и интересными спутниками. Птицы ласковые, спокойные и легко приручаемые, хорошо подходят для квартир и домов. Самцы чаще всего лучше усваивают слова и фразы, чем самки, но обе разновидности остаются активными и любознательными.

Какаду

Какаду запоминают несколько слов или коротких фраз, но чаще выражают эмоции громкими криками и звуками. Птицы крайне социальные, любят внимание и общение, поэтому без постоянного контакта становятся нервными и могут разрушать предметы вокруг. Какаду известны высоким интеллектом и способностью к обучению трюкам, танцам и подражанию, что делает их интересными, но требовательными питомцами. Какаду подходят тем, кто ищет эмоционального и активного компаньона, способного участвовать в жизни семьи, но не ограниченного в пространстве и внимании. Птицы требуют терпения, навыков воспитания и готовности к шумному, живому присутствию в доме.

Ара

Ара способны запоминать до 20 слов, хотя чаще ограничиваются несколькими фразами. Они отлично имитируют звуки, обладают высоким интеллектом и любопытством, что делает их способными к различным трюкам и развлечениям. Крупные и громкие птицы нуждаются в пространстве, ежедневном общении и внимании, иначе могут проявлять агрессию и разрушительные привычки. Ара редко подходят для квартир из-за размера и громкости, зато идеально подходят для просторных домов.

Амазон

Амазоны известны яркой внешностью и богатым словарным запасом. Способны запоминать сотни слов. Они эмоциональны, любят повторять фразы и часто разговаривают сами с собой, демонстрируя любознательность и интеллект. Голос громкий и четкий, птицы активно взаимодействуют с окружающими, но это делает их шумными соседями, которые требуют внимания и регулярного общения. Амазоны легко привязываются к одному человеку и могут ревновать к другим членам семьи, поэтому им необходим постоянный контакт и внимание.

Неразлучники

Неразлучники запоминают до 20 слов, но их словарный запас редко выходит за рамки отдельных фраз. Они активны, любопытны, любят играть и щебетать, предпочитают общение с другими птицами и людьми. При обучении отдельным словам можно добиться успеха, но это требует терпения. Птички маленькие, могут быть шумными и иногда проявлять агрессию, особенно если скучают или испытывают стресс. Неразлучники легко приручаются, особенно если общение начинается с раннего возраста.