Как выбрать удачный подарок на 8 Марта

Психолог рассказала, как выбрать хороший подарок к 8 Марта. По словам Алены Ивановой, следует сразу отказаться от «бытового инвентаря: сковородок, пылесосов, блендеров. Исключение составляют случаи, когда женщина сама просит конкретную модель бытовой техники, сообщает РИАМО.

Еще один неудачный вариант — готовые подарочные наборы из супермаркета. Они показывают, что человек вспомнил о празднике в последнюю минуту.

Самым ценным ресурсом являются не вещи, а эмоции и качественно проведенное время. Психолог посоветовала подарить поход на мастер-класс, билет на концерт или сертификат в спа-салон.

По словам эксперта, следует вспомнить, какие пожелания высказывала сама женщина. Если она жаловалась на усталость, можно оплатить клининг или сеанс расслабляющего массажа. Если ей не нравились редкие встречи, можно устроить совместные выходные.

