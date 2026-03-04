Агроном раскрыл секреты выращивания рассады после всходов

Сроки сева перцев, баклажанов и томатов

Сезон сева только начинается. Алексей Мармулев советует доставать рассадные ящики после весенних праздников и сеять перцы и баклажаны уже 10 марта. Самым торопливым садоводам, у которых уже появились первые всходы, придется обязательно досвечивать их фитолампами.

Ранние перцы и баклажаны советуют высевать с таким расчетом, чтобы от первых всходов до высадки рассады в грунт под укрытие прошло примерно 60-70 дней.

Для томатов ориентир другой – 60, 65 дней от первых всходов до высадки в грунт. Сеять раньше стоит, только если у вас отапливаемая теплица, уверен эксперт.

«В открытый грунт мы высаживаем числа 5 июня после возвратных заморозков. Поэтому лично я начинаю сеять томаты с 23 по 29 марта. А вот мой брат только 15 апреля сеет, и получает такой же урожай. Все зависит от условий выращивания», – уверен Алексей Мармулев.

Главные условия хорошей всхожести рассады

Перед началом дачной посевной кампании главное запастись качественными семенами. Как рассказал VN.ru заведующий кафедрой земледелия НГАУ, сейчас это большая проблема. Даже специализированные магазины очень часто торгуют перефасованными старыми семенами.

Самое главное условие всхожести – качественные семена. Сегодня, как не печально, но продают перефасовку. Очень много сейчас таких пакетов, в которых старые семена перефасованы.

«Я беру определённые семена уже 2-3 года у одной специализированной компании. И в этом году по всходам понимаю, что попал – семена довольно старые. То есть всходят инвалиды, скажем так», – сетует агроном.

Кстати, усилить всхожесть даже сомнительных семян можно 1%-ным раствором перекиси водорода, рассказал ученый. Самое главное, не забыть разбавить водой аптечную 3%-ную перекись.

«В растворе замачиваются семена и потом прекрасно высеваются. Перекись повышает энергию прорастания и всхожесть. Процесс немного ускоряется, за счет насыщения кислородом и разрушения оболочки семян. Важно помнить, что перекись должны быть 1%-ой», – объяснил Алексей Мармулев.

Второе главное условие хорошей всхожести – комфортная температура от 20 до 25 градусов тепла. Ящики с посеянными семенами до первых всходов лучше держать в тепле и под пленкой. Поливать лучше умеренно водой комнатной температуры.

Секреты выращивания рассады после всходов

«Только- только появились всходы, надо вынести ящики на самое светлое место, а если такого нет в квартире – досвечивать по возможности лампой», – по словам Алексея Мармулева, для хорошего роста и вегетации растений они должны быть на свету как минимум 12 часов. Сейчас в Новосибирске световой день длится всего 10 часов, поэтому без фитолампы не обойтись.

При появлении первых всходов томатов рассаду лучше перенести в более прохладное место. Комфортная ночная температура для роста этой культуры – не выше 15, 18 градусов тепла. Если ночи будут теплее – рассада начнет вытягиваться.

«Перцы и баклажаны более жароустойчивые, но им требуется очень много света», – напоминает агроном.

Первые подкормки можно начинать спустя две недели после всходов, пикирования или перевалки растений. Рассаде нужно дать время для укрепления корневой системы после любой пересадки. Лучше всего корни растут в грунте с низкой концентрацией солей, то есть без лишних минеральных удобрений.

