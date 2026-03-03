Эксперты рассказали, с чего начинать дачный сезон в марте

Март — не «пустой» месяц для дачников, а ключевой этап подготовки к новому сезону. Если упустить важные работы сейчас, можно потерять урожай и даже столкнуться с угрозой для здоровья. О том, с чего начинать весенние хлопоты, рассказала ученый Пермский Политех Мария Комбарова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалиста, первым делом нужно проверить дом. За зиму в нем могут поселиться мышевидные грызуны — переносчики туляремии.

«В марте вместе с собой на дачу обязательно нужно взять дезинфицирующие средства. Обрабатывать следует все поверхности, а испорченные продукты — без сожаления выбрасывать», — предупредила Мария Комбарова.

Убирать помещения следует в перчатках и маске, а текстиль — стирать с дезраствором.

Как только подтает снег, важно обработать дупла, морозобойные трещины и погрызы. Повреждения зачищают до живой древесины и обрабатывают медным купоросом, затем замазывают садовым варом или глиной с серой.

«Чем тщательнее зачистка, тем лучше дерево будет себя чувствовать», — отметила эксперт.

Дупла после очистки пломбируют цементной смесью с олифой и серой. При серьезных повреждениях коры применяют «прививку мостиком» — устанавливают черенки, которые со временем зарастают и восстанавливают проводящую систему.

Побелка деревьев защищает их не столько от вредителей, сколько от солнечных ожогов. Весной яркое солнце отражается от снега и усиливает ультрафиолетовую нагрузку. Особенно страдают молодые яблони. Перед побелкой ствол очищают от старой коры и обрабатывают растворами купороса.

Многоснежная зима может привести к затоплению и выпреванию растений. В начале марта нужно стряхнуть снег с ветвей, чтобы они не сломались под тяжестью.

Излишки снега можно перенаправить на грядки с клубникой — плотный покров ей полезен. Также рекомендуется формировать снежные валы по периметру участка, направляя талые воды в сточные канавы.

«Чтобы ускорить таяние, можно присыпать снег измельченным углем — черная поверхность быстрее прогревается», — посоветовала Мария Комбарова.

В марте выгодно приобрести удобрения — минеральные и азотсодержащие, а также средства для раскисления почвы (золу, известь, диатомовую муку). Следует проверить и подготовить садовый инвентарь: очистить его от ржавчины и заменить сломанные инструменты.

Одна из распространенных ошибок — прорезать отверстия в укрывном материале при первых оттепелях. В большинстве регионов весенние ветры могут повредить растения, поэтому укрытие лучше постепенно приподнимать снизу.

Также дачники забывают очищать теплицы от снега: под тяжестью мокрого покрова может деформироваться каркас. Еще одна ошибка — слишком раннее снятие защитной мешковины с деревьев: грызуны активизируются именно в период весеннего солнца.

Наконец, в марте стоит проверить семена на всхожесть и провести стратификацию культур, которым требуется холодная выдержка.

По словам эксперта, грамотная мартовская подготовка позволит не только избежать проблем, но и значительно повысить шансы на богатый урожай.