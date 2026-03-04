Почему кошки носятся по квартире и когда это повод для беспокойства

Каждому кошатнику знаком этот сценарий: вы мирно читаете книгу или видите десятый сон, как вдруг питомец превращается в пушистое ядро. Хвост — ершиком, глаза по пять копеек, и вот уже кот нарезает круги по стенам, снося все на своем пути. В интернете это явление прозвали «тыг-дык», но у этих странных спринтов есть вполне логичное объяснение, которое описывает автор канала «Кот Геральт | Милый котовлог».

Часто забеги начинаются в районе визита в туалет. Если кот носится до процесса — так он помогает кишечнику «завестись». Но если при этом он жалобно мяукает, это повод насторожиться: возможно, его мучает запор или дискомфорт. А вот гонки после — чистая физиология. Стимуляция блуждающего нерва дарит кошке чувство эйфории. Питомец в буквальном смысле празднует победу над лотком, выплескивая энергию.

Не забывайте, что в вашей квартире живет «микро-лев». Инстинкты никуда не делись, а выслеживать мышь на ковре не получается. Днем хищник копит силы, высыпаясь по 16 часов, а к вечеру «котел закипает». Резкие прыжки с дивана и бег с препятствиями — это просто тренировка. Чтобы не просыпаться от грохота в три часа ночи, попробуйте поиграть с котом интенсивно минут 15 перед сном — это поможет перенастроить его внутренние часы.

Иногда «тыг-дык» — это просто крик души: «Эй, посмотри на меня!». Если коту скучно, он начинает развлекать себя сам, гоняя невидимых призраков. Самое забавное, что даже если вы начнете ругаться, кот решит, что цель достигнута — внимание-то он получил.

К сожалению, не всегда беготня — это весело. Если спринты стали нервными, а кот при этом постоянно чешется, дергает кожей на спине или вылизывает себя до проплешин — проверьте его на паразитов. Блохи или клещи кусаются так больно, что животное буквально пытается убежать от дискомфорта. Также резкие перемены в поведении у возрастных кошек могут говорить о болезнях или нехватке витаминов. Если привычный «тыг-дык» стал выглядеть болезненно или странно — это повод заглянуть к ветеринару и пересмотреть рацион.

Забега о кошке — это не только корм и игрушки, но и внимание к ее здоровью и комфорту. Если изо рта питомца пахнет, это может быть сигналом серьезных проблем: от зубного камня до болезней почек.