Какие цветы могут составить конкуренцию петунии

Если петуния надоела или хочется попробовать что-то новое, есть как минимум два достойных варианта, которые ничуть не уступают ей по красоте и пышности цветения, уверяет автор канала «Елена Мир семян и цветов».

Первый — махровый низкорослый львиный зев из серии Твинни. Это компактное, хорошо ветвящееся растение с очаровательными полумахровыми цветками самых разных оттенков. Оно отлично чувствует себя и в открытом грунте, и в кашпо. Цветет обильно до самых заморозков и спокойно переносит похолодание до −5 градусов. Высота кустиков — около 20 см. У растений прочные стебли и крупные махровые или полумахровые цветы, собранные в пышные соцветия с тонким ароматом.

Зацветает львиный зев в июне и цветет волнами до осени. Чтобы продлить цветение, отцветшие бутоны лучше вовремя удалять. Особенно красиво Твинни смотрится в бордюрных и групповых посадках. Ему нужно солнечное место и рыхлый, питательный грунт. Размножают его черенками или семенами.

Семена высевают в феврале-марте поверхностно на влажный грунт. При температуре около +20 градусов всходы появляются уже через неделю. В открытый грунт рассаду высаживают в мае–июне, ориентируясь на погоду. С наступлением холодов растения можно пересадить в горшки и занести домой — при хорошем освещении они способны расти как комнатные, фактически превращаясь в многолетники.

Второй отличный вариант — катарантус. Он прекрасно подходит и для кашпо, и для клумб. Это многолетнее вечнозеленое растение, но в средней полосе его выращивают как однолетнее, поскольку зиму в открытом грунте он не переносит. При этом в уходе катарантус заметно неприхотливее петунии.

Для кашпо лучше выбирать ампельные сорта — они смотрятся особенно эффектно. В открытом грунте хорошо проявляют себя кустовые формы. Цветение у катарантуса яркое и непрерывное. Зацветает он через 3-4 месяца после появления всходов. Среди сортов встречаются крупноцветковые экземпляры с белыми, розовыми, сиреневыми или малиновыми цветками. Размножается черенками и семенами.

Семена высевают в январе-феврале, обязательно организуя досветку. Посев поверхностный, без присыпки почвой. Осенью растения можно занести в дом и выращивать как комнатные, сократив полив в холодный сезон. Катарантус предпочитает легкий, рыхлый грунт и солнечное место или полутень. Он хорошо смотрится не только в кашпо, но и в бордюрах вдоль дорожек или по краю цветника, отлично сочетается с пеларгонией, лобелией и бальзаминами.

Высота побегов — около 25-30 см. Растения хорошо кустятся и не требуют прищипки. Катарантусы устойчивы к болезням и вредителям. Если понравится какой-то сорт, можно собрать собственные семена или сохранить растение до весны.

Петуния — красавица, но капризная: требует подсветки, прищипки, правильных подкормок и просторных кашпо. Но еще есть один вариант — сапонария. Это настоящая находка для ленивых: растет и в тени, и на солнце, не боится засухи, зимует в грунте и размножается самосевом, рассказывал «ГлагоL».