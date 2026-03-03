С приходом весны в садовых центрах начинается суета, но на самом деле нужно пока сохранять спокойствие, так как в это время года нужно заниматься только «медленными» культурами. Об этом в беседе с РИАМО рассказал агроном Анатолий Енин.

Он отметил, что в первой декаде марта следует сеять поздние сорта перца и баклажанов, у которых вегетационный период составляет до 140 дней, а также корневой сельдерей и лук-порей. Эти растения развиваются очень медленно, и к моменту высадки в открытый грунт в конце мая они успеют набрать силу, но не перерастут и не сбросят листья. А вот если пропустить этот момент, урожай не успеет созреть до осенних холодов.

Однако к томатам, особенно к индетерминантным и раннеспелым сортам, пока подходить рано. Если посеять их в марте без дополнительного освещения фитолампами, к маю они вырастут в бледные и длинные лианы, которые при пересадке могут сломаться или заболеть, потеряв первую цветочную кисть.

Агроном уточнил, что оптимальное время для посева томатов — конец марта или начало апреля, когда продолжительность светового дня позволяет рассаде стать крепкой и коренастой. То же самое касается огурцов, кабачков и тыкв — их время придёт только через месяц. Если посеять их сейчас, они быстро вытянутся и погибнут.