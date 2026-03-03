Психолог ответила, какие цвета лучше выбрать для домашнего интерьера

Для интерьера вашего дома лучше всего подойдут спокойные природные оттенки, они помогут чувствовать себя в родных стенах в безопасности. Об этом рассказала клинический и семейный психолог Мария Хохлова, слова которой приводит aif.ru.

Как объяснила эксперт, темные, слишком контрастные или агрессивные тона способны повысить уровень гормона стресса - кортизола. А вот мягкие спокойные оттенки мозг, наоборот, считывает как сигнал "здесь безопасно". Поэтому каждая комната должна быть оформлена в палитре, соответствующей ее назначению.

Например, для спальни Мария Хохлова советует выбирать холодные приглушенные оттенки: мягкий синий, спокойный зеленый, дымчатый лавандовый. Такие тона снизят активность симпатической нервной системы, что будет способствовать выработке мелатонина и переключению в режим сна.

В гостиной, признанном месте для встреч и общения, можно допустить и яркие цвета, но в меру. Например, в комнате можно выделить эмоциональный центр: им могут стать акцентная стена, картина, подушки или пледы сочных оттенков. Здесь главное - не переборщить, чтобы гостиная не стала источником визуального шума.

Красочность допустима и в детской, но тут важно соблюсти баланс между активностью и спокойствием. Выбирайте мягкие желтые, пастельные зеленые или голубые оттенки, рекомендует эксперт. А вот ядовитые "кислотные" цвета и ярко-красный оттенок могут перевозбуждать детскую нервную систему и даже ухудшить качество сна.

Для кабинета, в котором вы работаете, подойдут нейтральные тона - серый, бежевый, а также умеренно насыщенные холодные (голубой, шалфейный). Они помогут долго удерживать фокус внимания на той или иной задаче. А что касается кухни, то ваш аппетит разыграют персиковый, теплый желтый и терракотовый цвета.

"Это происходит через активацию вегетативной нервной системы и устойчивые ассоциации: такие цвета напоминают о спелых фруктах, солнце и тепле", - отмечает психолог.

В целом же приглушенная природная палитра более всего подходит для интерьера жилого дома, ведь она реже вызывает напряжение нервной системы, заключила эксперт.