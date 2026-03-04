$77.6190.31

Карниз-невидимка, электропривод и никакого хрома: тренды оконного дизайна 2026

Карниз перестал быть просто палкой для штор. Сегодня это либо невидимка, либо строгий архитектурный акцент. От того, как вы обыграете этот узел, зависит общий вид окна: будет ли оно выглядеть «на миллион» или упростит весь ремонт, уверяет автор канала «ТК «Ланской»».

Идеальный вариант — спрятать все в потолочную нишу. Шторы, выходящие «из ниоткуда», создают чистую вертикаль и не дробят пространство лишними деталями. Чтобы добавить объема, в нишу часто закладывают мягкую LED-подсветку — вечером это полностью меняет атмосферу в комнате.

Настенные штанги сдают позиции. Потолочное крепление практичнее: оно визуально вытягивает комнату вверх. В приоритете тонкие алюминиевые профили и лаконичные направляющие. Принцип простой: чем меньше карниз заметен глазу, тем актуальнее выглядит интерьер.

Никаких резных наконечников и блестящего хрома. Если штанга остается открытой, выбирайте тонкий профиль с четкой геометрией. В топе финишей — матовый графит, глубокий черный, теплая латунь или шампань. Главное правило: никакого глянца, только матовые или сатиновые фактуры.

Карниз теперь — часть инженерного проекта. Все чаще в панорамные окна закладывают электроприводы: управление со смартфона или интеграция в «умный дом» давно перестали быть экзотикой. Также в ходу многослойность — двойные или тройные системы, позволяющие комбинировать плотный блэкаут, тюль и декоративные полотна. В интерьерах с природной атмосферой допускается дерево или шпон, но в современном прочтении — без вензелей и тяжеловесности.

Что точно пора оставить в прошлом? Массивные багеты, «золотые» трубы и вычурный декор. В 2026-м актуален либо полный аскетизм, когда карниз скрыт, либо аккуратный архитектурный штрих, который поддерживает общую геометрию стен и потолка.

Каждая хозяйка мечтает, чтобы дом дышал уютом, а стирка штор не превращалась в мучение. Оказывается, можно убить двух зайцев одним лайфхаком: перед стиркой сверните тюль с крючками внутрь и зафиксируйте носком — после машинки останется только повесить, не нанизывая десятки крючков заново. А чтобы окна не выглядели дешево, дизайнеры советуют отказаться от глянца, вычурного кружева и тяжелых портьер в маленьких комнатах, как писал «ГлагоL».