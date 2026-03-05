Флорист объяснила, как сохранить букет свежим как можно дольше

Флорист Сафронова рассказала, какая должна быть вода в вазе, чтобы продлить жизнь букету.

Глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в разговоре с "Радио 1" дала простые рекомендации по уходу за букетом и предупредила о частой ошибке – добавлении сахара в воду. В сладкой среде бактерии размножаются намного быстрее.

– Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45°. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. Поставить свежую воду в чистую вазу и периодически воду менять, делая свежий срез, – отметила эксперт.

По словам Сафроновой, идеальный вариант для цветов – обычная чистая вода или газированная, но без сахара. Углекислый газ помогает букету дольше сохранять свежесть. Цветы живые, они чувствуют отношение и реагируют на хорошие эмоции, добавила специалист.