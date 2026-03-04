$77.890.75

Руководитель техразработки Момотов призвал покупать дома с приватностью

Газета.Ru

При выборе жилья стоит обращать внимание на приватность, микроклимат, качество воздуха, освещение и эмоциональный комфорт. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления технологической разработки электрокарнизов для штор Onviz Александр Момотов.

На что обращать внимание при выборе жилья
«В условиях плотной городской застройки приватность становится ключевым элементом комфорта. Современные решения используют многослойные стеклопакеты, звукопоглощающие материалы в отделке, акустические панели, автоматизированные системы затемнения и электрохромное стекло, которые позволяют регулировать визуальную и звуковую открытость пространства. Эти технологии интегрируются в архитектуру квартиры, создавая «островки уединения», где можно управлять прозрачностью окон и акустической средой по заранее заданным сценариям или через приложение, обеспечивая жильцам спокойствие, защиту от посторонних взглядов и комфорт без ручного вмешательства», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что современное жилье воспринимается как адаптивная система, где комфорт создается согласованной работой всех зон.

«В повседневные сценарии органично вписываются диммируемые светильники, аудиосистемы, умные термостаты и электрокарнизы для штор, формируя единое, предсказуемое пространство. Такой переход от отдельных устройств к целостному пользовательскому опыту объясняет, почему ожидания от жилья меняются: пространство должно поддерживать ритм жизни человека, оставаясь понятным и ненавязчивым», — добавил Момотов.

Еще одно ожидание россиян о собственном жилье — дом, который забирает на себя быт.

«Желание россиян — снижение количества повседневных действий, требующих внимания и времени. Пользователь все чаще рассчитывает, что пространство будет работать «по умолчанию»: поддерживать комфортную температуру, регулировать освещение, управлять уровнем шума и приватности без постоянного ручного участия. Рутинные действия – включение света, настройка климата, открытие и закрытие штор – все чаще автоматизируются и переносятся в сценарии, которыми можно управлять заранее: через приложение, голосовые команды или единый пульт. В этой логике умное освещение, климат-контроль, роботы-пылесосы и электрокарнизы для штор перестают быть отдельными устройствами и становятся частью системы, которая берет на себя повседневные мелкие решения и освобождает внимание человека», — заявил он.

Специалист отметил, что для покупателя также важны технологии, которые работают самостоятельно.

«Практика показывает, что даже самые технологичные решения теряют ценность, если требуют сложной настройки и постоянного внимания пользователя. Пользователь ожидает минимального порога входа: технологии должны быть интуитивными, логичными и незаметными в повседневном использовании. Именно поэтому все чаще востребованы решения, которые можно один раз настроить под привычки жильцов и дальше использовать «по умолчанию», не задумываясь о технической стороне», — рассказал Момотов.

Кроме того, по его мнению, важна сплоченная работа света, климата и звука.

«Рынок постепенно уходит от разрозненных устройств в сторону комплексных систем управления жилой средой. Освещение, климат и звук все чаще объединяются в единую экосистему, реагирующую на время суток, присутствие человека и заданные сценарии жизни. В результате технологии перестают восприниматься как набор гаджетов и начинают работать как сервисная система, встроенная в повседневную жизнь и поддерживающая ее ритм», — добавил эксперт.

Момотов заявил, что освещение и эмоциональный комфорт — также важно для жильцов.

«Свет становится не только функциональным инструментов, но и способом управления самочувствием и эмоциональным состоянием. Современные системы искусственного освещения строятся на программируемых LED-источниках с регулировкой яркости и цветовой температуры, датчиках присутствия и времени суток, что позволяет адаптировать свет под работу, отдых и другие сценарии. Управление естественным освещением дополняет эту логику: электрокарнизы для штор автоматически открываются и закрываются по заданным сценариям, учитывая уровень дневного света и циркадные ритмы человека. В связке такие решения снижают необходимость ручного управления и формируют предсказуемую, физиологически комфортную световую среду в течение дня», — заключил он.