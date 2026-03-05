С чего начать вишлист: Пять продуманных советов по выбору значимых подарков

Эксперты интерьерного ателье "Частная резиденция" дают нашим читателям пять продуманных советов по выбору значимых подарков.

© Российская Газета

Они призывают игнорировать выражение "мне ничего не надо" и разрешить себе хотеть. Рекомендуется составлять списки желаний - для близких, друзей, родственников и даже для себя: это верный способ в итоге получить что-то приятное или полезное. Если неясно, с чего начинать "вишлист", интерьерное ателье может предложить интересные идеи.

Вне времени

Антиквариат - всегда идеальный выбор: в отличие от массового производства, винтажные вещи обладают историей. Кураторская подборка антикварных сокровищ предлагает редкие находки - например, хрустальные бокалы Saint-Louis, подсвечники или графины второй половины XIX века.

Предметы на заказ

Пример тонкой ручной работы - шкатулки для салфеток из карельской березы и вишни, создаваемые мастерами на собственном производстве "Частной резиденции" в Санкт-Петербурге. Такую деталь интерьера, способную привнести эстетику даже в будничное пространство, невозможно найти в обычном магазине.

Создание предметов по индивидуальным или историческим эскизам - персональная услуга ателье для тех, кто ищет неповторимый подарок.

Дизайнерский объект

Шкатулки для драгоценностей от Ginger Brown из морской раковины или галюша, подносы с маркетри, фоторамки из шагреневой кожи - эти экзотические материалы дополнены латунью и ценными породами дерева.

Искусство

Особенная миссия ателье - поддержка художников. В коллекции картин есть работы нонконформиста Александра Туманова, "солнечного импрессиониста" Юрия Кротова, художницы Татьяны Ян.

Хрусталь

Каждый предмет от Lalique совершенен. Будь то ваза или кулер для шампанского - стиль французского дома узнается моментально. Эксперты ателье всегда помогут подобрать подарок под вкус конкретного человека.