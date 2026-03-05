Кошка в Японии — роскошь, в России — сосед по дивану: почему так вышло

Япония — страна, где кошек обожают почти культово. Манэки-нэко стоят в витринах, про усатых пишут стихи, снимают аниме, выпускают бесконечные сувениры. Но парадокс в том, что при всей этой любви обычный японец куда реже может позволить себе кошку дома, чем среднестатистический россиянин, пишет зоопсихолог Татьяна Родионова.

Начнем с денег. В Японии котенок продается только в зоомагазине, и цена в пересчете на рубли стартует примерно со ста тысяч. К этому добавляются премиальные корма, обязательная страховка, регулярные визиты к ветеринару и даже налог на содержание животного. Плюс требования к обустройству квартиры — так, чтобы питомец не мешал соседям. В итоге расходы могут доходить до двух миллионов иен, то есть почти миллиона рублей. Неудивительно, что для многих общение с кошками ограничивается витриной магазина или визитом в котокафе.

В России картина совсем иная: по данным опросов, в регионах траты на здоровую кошку начинаются примерно от двух тысяч рублей в месяц. Ни обязательных страховок, ни специальных налогов. И три кота в одной семье никого не удивят.

Вторая причина — правила проживания. В Японии в большинстве арендных квартир держать животных запрещено. Даже если хозяин согласен, придется заплатить повышенный залог и подписать дополнительные условия — тишина, чистота, никакой шерсти. Личным жильем обладают далеко не все, поэтому многие просто не рискуют.

Именно так и появились котокафе: если нельзя взять кошку домой, можно прийти к ней в гости. В Осаке первое такое заведение открылось в 2004 году. Сейчас формат популярен, но стоит это удовольствие примерно от 180 рублей за десять минут. В России же кошки — часть дворового пейзажа: миски у подъезда, открытое окошко в подвал, хвост в кустах. Это никого не шокирует.

Третье — социальные нормы. Японская жизнь строится на принципе «не мешай другим». Мало пространства, много правил, строгая дисциплина. А кошка — существо свободное: может носиться по квартире, мяукать ночью, уронить что-то на пол. В условиях плотной застройки это воспринимается как потенциальная проблема. В России к таким вещам относятся проще. Штраф за то, что соседский кот прошелся по грядкам или оставил метку в подъезде, — редкость.

Четвертый момент — масштаб. При населении около 125 миллионов человек в Японии насчитывается примерно 7,25 миллиона домашних кошек. И большинство из них живут в квартирах или специальных заведениях, случайно встретить кошку на улице почти невозможно. В России при 143 миллионах жителей — около 30 миллионов кошек. Захотел — завел. Нет денег на породистого — можно бесплатно взять беспородного.

И наконец, пятое. В Японии кошка часто остается символом — на открытке, в сувенирной лавке, в комиксе. Люди ездят на «кошачьи» острова вроде Тасиро, чтобы провести выходные среди десятков мурлык. Это почти туристическое сафари. В России все проще: кошка — не мечта, а сосед по дивану.

А если кошка уже стала членом вашей семьи, читайте тексты «ГлагоLа» об их особенностях. Каждому кошатнику знаком «тыг-дык» — внезапные спринты, когда питомец носится по квартире, снося все на пути. Это может быть эйфория после туалета, тренировка «микро-льва» или крик о внимании. Но не менее важно понимать и тихие сигналы: отведенный взгляд, прижатые уши, поза «меньше» — так кошки избегают конфликтов.