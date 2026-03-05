Ветеринар напомнила о процедурах, которые необходимо провести питомцам весной

Домашних животных необходимо обработать от паразитов весной, а также провести им ревакцинацию и диспансеризацию. Помимо этого, в межсезонье стоит поддержать организм питомцев витаминными добавками, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

Она напомнила, что в марте, когда температура периодически поднимается до плюсовых значений, уже активизируются клещи: они переносят смертельно опасные для питомцев заболевания.

«Поэтому не надо ждать мая: как только температура на улице стабильно установится выше 1–3 градусов, необходимо обработать животное от клещей. Еще одно важное весеннее мероприятие – это ревакцинация от всех основных инфекций. При этом обязательно за 10–14 дней до нее провести обработку от глистов, чтобы паразиты не мешали эффективной выработке иммунитета», — Юлия Романова, ветеринарный врач.

Кроме того, питомцам, которые находятся на натуральном питании, стоит дать курс витаминных комплексов, чтобы они легче пережили сезонную линьку. Животные, питающиеся промышленным кормом, и так получают все необходимые элементы, поэтому дополнительно применять ничего не стоит, предупредила Романова.

"Единственное, неплохо будет пройти курс добавок омега-3 и омега-6, которые полезны абсолютно всем в период линьки. Они улучшают качество кожи и способствуют уменьшению зуда", – подчеркнула ветеринар.

Помимо этого, нужно следить, чтобы животное всегда имело доступ к чистой воде: тогда кожа не будет так сильно сохнуть из-за работы центрального отопления и период линьки пройдет легче, добавила эксперт.

«Также стоит посоветоваться с ветеринаром по поводу необходимости гигиенической стрижки. Есть породы, такие как пудель, йоркширский терьер и ши-тцу, которым необходимо весной удалять отмерший подшерсток, чтобы кожа дышала. Однако, например, лайку или хаски стричь категорически нельзя, иначе можно нарушить процесс терморегуляции», — Юлия Романова, ветеринарный врач.

Романова добавила, что весной питомцам также стоит устроить диспансеризацию: сдать анализы крови и мочи, пройти осмотр у ветеринара. Особенно это важно, если у животного есть хронические заболевания, ведь в межсезонье они имеют тенденцию обостряться.

