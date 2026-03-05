Женщины рассказали, что ожидают получить от мужчин на 8 Марта

Международный женский день продолжает оставаться значимым праздником для большинства россиян. По данным опроса компании «Альфа-Деньги», с которым ознакомилась «Вечерняя Москва», 78 процентов россиян планируют дарить или получать подарки. В Москве этот показатель немного ниже и составляет 76 процентов.

Москвичи реже, чем жители других регионов, дарят подарки своим партнершам (33 процента против 42,9 процента по стране) и матерям с бабушками (5 процентов против 8,1 процента).

Основное внимание уделяется коллегам по работе: 46 процентов мужчин планируют дарить им подарки. Друзьям и знакомым собираются делать подарки лишь 9 процентов опрошенных. При этом в среднем по стране также преобладают корпоративные поздравления: 55,3 процента мужчин намерены поздравлять коллег.

Средняя сумма, которую мужчины готовы потратить на подарки к 8 Марта, составляет 4,5 тысячи рублей. Уложиться в сумму до двух тысяч рублей собирается более половины респондентов — 56,4 процента, из которых 20,2 процента — согласны потратить менее тысячи рублей.

Цветы остаются безусловным фаворитом как в планах мужчин, так и в ожиданиях женщин. Их хотят подарить 46,6 процента мужчин, в то время как 56 процентов женщин ожидают именно цветы.

Среди популярных подарков для женщин: цветы — 46,6 процента, подарочные сертификаты — 13,6 процента, сладости — 13 процентов, парфюмерия и косметика — 9,1 процента, канцелярские принадлежности — 7,3 процента, посуда и деньги — по 7 процентов, сертификаты на курсы и мастер-классы — 5,8 процента, чай, кофе и мед — 5,6 процента.

Что касается женских ожиданий: цветы — 56 процентов, кондитерские изделия — 13,1 процента, подарочные сертификаты — 9 процентов, деньги — 8,8 процента, парфюмерия и косметика — 5,6 процента, игристые напитки — 5,3 процента, мобильные телефоны, ноутбуки или планшеты с аксессуарами — 3,3 процента, сертификаты на курсы или мастер-классы — 2,7 процента.

Международный женский день на работе часто оставляет неприятный осадок у сотрудниц из-за стереотипных поздравлений, некачественных подарков и плохо организованного мероприятия. Руководитель направления корпоративных клиентов Иван Добровольский рассказал, какие еще детали раздражают россиянок.