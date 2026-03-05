Дизайнер рассказала, на чем не стоит экономить при обустройстве кухни

$77.890.75

Дизайнер Кузнецова рассказала, на чем не стоит экономить при обустройстве кухни

Вечерняя Москва

Оформление и заказ кухни — первое, с чем сталкиваются новоселы. Здесь крайне важно не допустить ошибок, которые в скором времени могут превратить быт в сплошное раздражение. Дизайнер, директор по продукту ателье мебели Mr.Doors Ксения Кузнецова дала «Вечерней Москве» рекомендации, на чем при обустройстве кухни точно не стоит экономить.

— Безусловно, первое, что хочется отметить, — это выбор столешницы. И даже если хозяева не планируют регулярно готовить, я рекомендую отдать предпочтение надежным и долговечным материалам, которые позволят продлить срок службы поверхности и избавить от лишних забот, — рассказала эксперт.

Дизайнер посоветовала выбирать столешницу из искусственного или натурального камня: такие изделия устойчивы к перепадам температур и влаге, ударопрочные и обладают безупречными эстетическими свойствами.

Еще одним важным нюансом при оформлении кухни является выбор фурнитуры. Кузнецова рекомендует отдать предпочтение надежной, пусть и более дорогой, фурнитуре, выдерживающей тысячи циклов открытий и обеспечивающей плавность движения.

— Конечно, не стоит упускать из виду и выбор встроенной техники. Отдавайте предпочтение многофункциональным моделям с такими качественными характеристиками, как: термоконтроль, возможность самоочистки (для духовых шкафов), низкий уровень шума в рабочем состоянии. Кроме того, в реалиях роста цен на электроэнергию старайтесь приобретать технику повышенной энергоэффективности, — заключила эксперт.

