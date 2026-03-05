Цветы на 8 марта могут быть смертельно опасны для домашних питомцев

Цветы, которые женщины часто получают на 8 Марта, смертельно опасны для кошек и собак. Об этом предупреждают ветеринарные врачи. Нарциссы, гиацинты, мимоза и сухоцветы вызывают у животных сильную аллергию, ожоги, рвоту и судороги. В тяжелых случаях может наступить остановка сердца.

Об этом сообщает МК.RU. Особенно под угрозой кошки – им проще добраться до букетов на столе или подоконнике. Ветеринары советуют убирать опасные растения в комнату, куда питомец не зайдет. Если животное все же отравилось, нужно сразу звонить врачу и взять с собой в клинику образец цветка. Самостоятельно промывать желудок нельзя.