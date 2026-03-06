Никакой отравы: дедовский способ защитить ваши деревья от муравьев и тли

Каждый дачник знает, какая это головная боль — муравьи и тля на плодовых деревьях. Тля высасывает соки, листья скручиваются, ветки сохнут. А муравьи, как заправские фермеры, пасут эту тлю, разносят по веткам и охраняют. Химией травить не хочется — и себе дороже, и дереву лишний стресс.

Но выход есть. Причем до смешного простой. Все, что нужно, — это старые тряпки, нерафинированное подсолнечное масло и немного синтепона. Почему это работает? Муравьи ориентируются на запах. Нерафинированное масло пахнет сильно и для них неприятно. А синтепон создает механическую преграду — в рыхлом материале насекомым трудно передвигаться. В итоге они просто не лезут на ствол, отмечает канал «Реализатор идей».

Делается все за полчаса. Берем натуральную ткань — хлопок или лен, синтетика не подойдет, она плохо впитывает. Режем на полосы. В глубокую миску наливаем масло, кидаем туда тряпки и оставляем минут на десять, чтобы как следует пропитались.

Дальше идем к деревьям. Нижнюю часть ствола оборачиваем промасленной тряпкой. Не слишком туго, особенно если дерево молодое, кору повредить нельзя. Сверху наматываем слой синтепона. Он закроет тряпку и создаст тот самый барьер, через который муравьи не пройдут.

Все. Проверяем, чтобы повязка держалась, но не душила ствол. И можно спать спокойно. Муравьи до плодов не доберутся, тля не расплодится. Никакой химии, никаких затрат. Старый добрый метод, который работает.