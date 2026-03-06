Как продлить жизнь тюльпанам

На 8 Марта многие дамы получают в подарок тюльпаны. Как продлить жизнь этого цветка в вазе, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

Тюльпаны продолжают расти в вазе после того, как их срезали, поэтому стоит подобрать вазу, которая закрывает по крайней мере половину высоты стеблей тюльпанов, посоветовала эксперт.

«Смойте всю грязь или песок, которые могут попасть между листьями и стеблями тюльпанов. Срежьте стебли под углом 45 градусов чистыми острыми ножницами. Тюльпаны любят воду, значит, наполняйте вазу прохладной свежей водой хотя бы наполовину. По возможности меняйте воду через день. Каждый раз, когда вы это делаете, заново обрезайте стебли примерно на два сантиметра», — объяснила Ганичкина.

Также важно найти подходящее место для тюльпанов. Агроном порекомендовала не ставить букет под прямые солнечные лучи, вблизи источников тепла или сквозняков, чтобы цветы не завяли быстрее.

«Тюльпаны будут расти и иногда сгибаться навстречу солнечному свету. Вы можете перевернуть вазу, если не хотите, чтобы они слишком сильно наклонялись в одну сторону», — отметила Ганичкина.

Не стоит сочетать тюльпаны с цветами семейства нарциссовых, поскольку они могут сократить «срок службы» тюльпанов, предупредила эксперт.

«Если вы обнаружите, что ваши тюльпаны немного поникли, возможно, в их стеблях есть пузырьки воздуха. Проколите иглой или булавкой крошечное отверстие под головкой цветка, чтобы вода могла подниматься по стеблю», — посоветовала собеседница «ВМ».

Соблюдение этих рекомендаций позволит цветам простоять в доме не менее двух недель, заключила агроном.

