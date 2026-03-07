Вертикальный сад: какие растения подходят для создания «зеленой стены» дома

Растения — даже одно, но мощное, вроде монстеры — могут менять в комнате микроклимат и само ощущение пространства. Для дизайнера цветы — источник вдохновения и фантазий. Те же из них, что способны плестись по стене или ниспадают вниз, то есть растения ампельные, используются тем более активно. Какие растения способны дома образовать «зеленые стены», рассказала «Вечерней Москве» гендиректор студии ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова.

Что может ампельное растение? Да все. Украсить пустую стену, отделить пространство кухни от стола, оживить игровую в детской, стеллаж. Обычный шкаф или полки могут выглядеть скучно, но стоит поставить на них какой-нибудь плющ или ту же традесканцию, как вид меняется.

Очиток Моргана: сразит красотой

Ампельный суккулент выживает на южных окнах и даже не выцветает под палящими лучами. Практически за всеми видами очитка легко ухаживать. Не перебарщивайте с поливом, и все будет хорошо.

Крестовник Роули: любовь эстетов

Крестовник любят за необычную форму листьев. Конечно, иметь на стене такие «бусы» — шик. Но! Одни говорят, что выращивать его проще простого, а у других с ним ничего не получается. Но если найдете с ним общий язык — не нарадуетесь, ведь он иногда еще и цветет мелкими золотыми цветочками.

Фикус вьющийся: добавит оптимизма

Очень оптимистичное красивое растение с мелкими листьями и правда относится к фикусам. Только это — чудесная лиана, которая может ниспадать по стене, виться. Отлично сочетается с другими растениями, например с хлорофитумом. Растение задорное, веселое, растет быстро и радует неприхотливостью. Требование у него одно — дайте света!

Аспарагус: эффектный

Требует регулярного умеренного полива отстоянной водой комнатной температуры. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но ни в коем случае не переувлажненной, так как это может привести к гниению корневой системы. Летом поливают чаще, зимой полив сокращают.

Монстера: прикроет щитом

Слово «монстр» в названии вам слышится не зря — растение действительно очень мощное. Оно идеально для вертикального озеленения. Выращивать монстеру совсем не трудно, растет она довольно быстро и занимает солидное пространство. Но учтите: это вариант не для маленьких квартир!

Тетрастигма: обращает на себя внимание

Это растение в природе вьется по камням. У него большие эффектные листья, для перемещения по поверхности ему необходима какая-нибудь опора или, например, леска. Выглядит очень экзотично. Великолепно зарекомендовало себя как ампельное растение, шикарно выглядит рядом с аспарагусом.

