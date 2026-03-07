Утвержден новый ГОСТ на карандаши

Росстандарт утвердил единый государственный стандарт (ГОСТ) для карандашей. Новые, обязательные правила для производителей канцелярских принадлежностей вступают в силу в России с 1 сентября 2026 года.

Новый норматив, за который проголосовали Армения, Беларусь, Россия и Узбекистан, устанавливает строгие требования ко всем деревянным и пластиковым карандашам, предназначенным для письма, черчения и рисования. Он не будет распространяться только на механические карандаши и изделия специального назначения.

Отныне клеящий состав, используемый для скрепления частей карандаша, не должен вызывать изменения цвета древесины. Грифель должен быть надежно зафиксирован внутри корпуса. На каждом изделии должна присутствовать четко различимая маркировка.

Упаковка должна осуществляться в картонные коробки, соответствующие требованиям ГОСТа. Для детских карандашей разрешено любое покрытие, а цветные карандаши могут быть как однотонными, так и двух- или мультицветными, следует из документа.

Хотя большинство ГОСТов носят рекомендательный, а не обязательный характер, данный норматив приобретает силу закона, если на него есть прямые ссылки в контрактах, законах или технических регламентах. Производители теперь обязаны гарантировать полное соответствие своей продукции новым требованиям.

